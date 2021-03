Taucha

Im Ortsteil Dewitz erlebten am Sonntagnachmittag Spaziergänger einen regelrechten Alptraum. Auf der weitläufigen Wiese zwischen der Straße Am Wachberg, Neubauerndorf Ost und dem Segelflugplatz Schwarzer Berg waren sie entspannt mit ihren Vierbeinern unterwegs, als plötzlich drei große Herdenschutzhunde auf sie zu hetzten. Dabei handelte es sich um Kangals – eine Rasse, die ursprünglich vor allem in der Türkei eingesetzt wird, um Herden vor Bären und Wölfen zu schützen. Doch hier attackierten und bissen sie Menschen und deren Hunde. Eine Verteidigung gegen die bis zu 90 Zentimeter großen und etwa 70 Kilogramm schweren Angreifer ist nahezu aussichtslos.

Polizei ermittelt

Von einer Familie wurde der Welpe so schwer verletzt, dass er in der Panitzscher Tierklinik eingeschläfert werden musste. „Die Frau stand unter Schock, sie hat geweint und geschrien“, erzählt Anwohner Frank Apitz, der sie und den Hund in die Tierklinik brachte. Schwer verletzt wurde auch der Golden Retriever eines 14-jährigen Mädchens, der am Montag zum zweiten Mal notoperiert werden musste. Die Jugendliche selbst kam mit Bisswunden an der Hand ins Krankenhaus. Bei einer dritten Attacke am Segelflugplatz Schwarzer Berg erlitt ein 58-Jähriger ebenfalls Bisswunden an der Hand. Sein Jagdhund, ein Weimaraner, wurde laut Polizei schwer verletzt. Beamte waren bei dieser Attacke dazwischengegangen. Auch Holger Weichhan, auf dessen Hof die drei Kangals leben, traf in diesem Moment ein. Er sicherte die Tiere.

Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Weichhan beteuert, dass die Hunde sicher auf dem Grundstück untergebracht waren. Unbekannte hätten während seiner Abwesenheit zwei Türen geöffnet und den Hunden so den Weg ins Freie ermöglicht. „So etwas darf nicht passieren. Es tut uns wahnsinnig leid“, sagt er auch im Namen seiner Lebensgefährtin Bettina Jung (57), die vergeblich den Hunden hinterhergerannt war.

Holger Weichhan zeigt in seinem Hof in Neubauerndorf Ost die Haustür, durch die einer der Herdenschutzhunde entwich. Die Tür sei zu gewesen, der Schlüssel stecke aber immer. Unbekannte hätten diese und eine weitere Tür geöffnet und die Hunde rausgelassen. Quelle: Olaf Barth

Verfahren über Gefährlichkeit

„Die Polizei war schnell da. Es ist nicht die erste Attacke dieser Hunde. Diesmal hat es ein Kind betroffen. Es reicht. Was muss denn noch passieren?“, fragt Apitz, der für die CDU im Stadtrat sitzt. Jens Rühling, Tauchas Fachbereichsleiter für Öffentliche Ordnung und Soziales, veranlasste die Unterbringung der Tiere im Tierheim Breitenfeld. Er hatte in der Vergangenheit bereits Auflagen zur Sicherung des Grundstücks erlassen sowie Leinen- und Maulkorbzwang für die Tiere in der Öffentlichkeit angeordnet. „Sie bleiben so lange im Tierheim, bis das Ergebnis eines Wesenstests vorliegt“, betont Rühling. Dazu teilt Patricia Groth, Leiterin des Ordnungsamtes des Landkreises Nordsachsen, mit: „Das Landratsamt hat bereits in der Vergangenheit das Verfahren zur Feststellung der Gefährlichkeit der Hunde eingeleitet und wird dieses fortführen.“ Ob Weichhan die Hunde weiter halten darf, hänge „vom Ergebnis des derzeit geführten Feststellungsverfahrens“ ab.

Dabei ist Weichhan, bekannt auch durch seine Wasserbüffel, selbst gar nicht Besitzer der Kangals. Die Hündin gehört seiner Lebensgefährtin, der Rüde seinem Vater und der einjährige Welpe einer Bekannten, teilt Weichhan mit. Darüber war zum Beispiel das Landratsamt nicht informiert. Ein bereits im Juni 2019 verfügter Wesenstest für die Hündin sei ins Leere gelaufen, da der richtige Adressat nicht bekannt war, teilt die Behörde mit. Bis Ende März würden nun Anhörungsfristen laufen. Eine Entscheidung zur Gefährlichkeit der Hunde solle dann „zeitnah“ getroffen werden.

Nicht der erste Vorfall

Weichhan hofft derweil, dass die Tiere bald wieder da sind und er die Erlaubnis erhält, sie an der Kette halten zu dürfen. Nachts würden sie schon seit Längerem aus Sicherheitsgründen eingesperrt. Wer am Sonntag die Haus- und Hoftüren öffnete, wisse er nicht, sagt Weichhan. Aber er spricht von Nachbarschaftsstreitigkeiten, auch schon in der Vergangenheit. Die Hündin sei dabei bereits mit einem Messer verletzt sowie ein Rüde erstochen worden. Die Tiere hatten allerdings einen Mann und seinen Hund attackiert. Seitdem habe die Kangal-Hündin einen Knacks weg, sagt Weichhans Lebensgefährtin.

Von Olaf Barth