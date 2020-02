Für Tauchas Oberschüler entsteht auf neuer Turnhalle ein Dach-Pausenhof

Taucha

Wer glaubt, dass sich Taucha allein auf den geplanten Schulcampus an der Friedrich-Ebert-Wiese konzentriert, der irrt. Auch auf dem Gelände an Oberschule und Regenbogen-Grundschule hat die Stadt Großes vor. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn an der Ferdinand-Lassalle-Straße soll in den nächsten ein bis zwei Jahren auf 40 mal 50 Meter Grundfläche eine dreietagige neue Zweifeld-Sporthalle inklusive Mensa gebaut werden. Rund fünf Millionen Euro sollen dafür ausgegeben werden. Wenn es gut läuft, könnten fast drei Millionen Euro als Fördermittel helfen. Der aktuelle Austausch mit der Sächsischen Aufbaubank stimmt mich zuversichtlich, dass der Antrag positiv bewertet wird“, sagt Bürgermeister Tobias Meier ( FDP).

Schallschutz im Blick

Am 20. Januar ist der Bauantrag für das Vorhaben beim Landratsamt Nordsachsen eingereicht worden. Während die konkrete Raumaufteilung im Inneren der Halle, zum Beispiel die Lage der Mensa, mit allen Beteiligten noch festgelegt werden soll, ist die Entscheidung über Standort und Gebäudeform gefallen. „Um den denkmalgeschützten Pausenhof zu erhalten, rückt die Halle näher an die Klebendorfer Straße. Lediglich das kleine Zusatzgebäude am Schulhof muss weichen“, erläutert Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias. Nordöstlich steht die Halle direkt an der Ferdinand-Lassalle-Straße gegenüber der Wohnbebauung. „Hier werden alle Anforderungen des Schallschutzes beachtet, die Planung passiert in enger Abstimmung mit dem Landratsamt“, so Zacharias.

Der denkmalgeschützte Schulhof soll erhalten bleiben, nur das Gebäude im Hintergrund muss dem Hallenneubau weichen. Quelle: Olaf Barth

Barrierefreier Zugang

Meier verweist auf ein Novum in Tauchas Schullandschaft: „Wegen des begrenzten Platzes wünscht sich die Schule, das Dach der Turnhalle für die Neunt- und Zehntklässler als Pausenhof nutzen zu können. Die Planung für das Gebäude liegt entsprechend vor, jetzt wird in enger Zusammenarbeit mit Haustechnikern und Statikern die Ausführung geprüft.“ Mittels eines Lifts soll die Halle in allen Etagen barrierefrei zugänglich sein. Das Gebäude der Oberschule soll über eine Art Brücke einen direkten Zugang zur Sporthalle erhalten. Für den Vereinssport am Abend ist ein extra Halleneingang an der Ferdinand-Lassalle-Straße vorgesehen. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, wird ein Zeitplan zur Umsetzung erarbeitet. Geplant hat das Ganze das Leipziger Büro s. ai Gesellschaft von Architekten + Ingenieuren mbH.

Die alte Turnhalle soll später vor allem von den Kindern der Regenbogen-Grundschule genutzt werden können. Quelle: Olaf Barth

Alte Halle für Grundschüler

„Bei aller Sorgfalt wollen wir die Halle für unsere Schüler und Sportler so schnell wie möglich in Betrieb nehmen, das würde auch die Situation für die Grundschule entlasten“, so Meier. Denn die jetzige alte Turnhalle an der Oberschule bliebe dann vor allem den Grundschülern vorbehalten. Außerdem würden mit der neuen Halle die „Schüler-Wanderungen“ in die Jubisch-Halle jenseits der B 87 entfallen. Wegen des Schulsports haben vormittags in dieser Halle Vereine oder Seniorensportler schon gar keinen Platz mehr.

Von Olaf Barth