Für Tauchas Parkbäume stehen jetzt Gießtanks bereit

Taucha

Das Jugendparlament (Jupa) Taucha hat jetzt unter dem Motto „Taucha schenkt aus“ im Stadtpark gemeinsam mit der Stadtverwaltung zwei Wasserbehälter aufgestellt. Mit den 1000-Liter-Tanks sollen im Park an der Wurzner Straße Bäume gegossen werden. Das könne jede Person, die dort spazieren geht, erledigen, teilte das Jupa mit. Dazu müsse lediglich per Handy mit dem auf der Plane abgedruckten QR-Code der Zahlencode für das Fahrradschloss abgerufen werden. Mit dem Schloss sind die Gießkannen gesichert. Der Code ist allerdings kein Geheimnis, er lautet 1960.

80 Liter Wasser sind pro Stamm und Woche vonnöten

„Alle sind eingeladen, an dem Projekt teilzunehmen und sich für unsere Bäume zu engagieren“, sagte Jupa-Kassenwart Tom Richter. Der 22-Jährige arbeitet bei der Stadtverwaltung im Bau-Fachbereich und beschäftigt sich dort unter anderem mit Förderprogrammen und entsprechenden Anträgen. So werden die 5000 Euro für die Wassertanks mit Fördermitteln des Freistaates Sachsen finanziert.

In den vergangenen Monaten waren nach den Baumverlusten durch Trockenheit und Schädlingsbefall viele junge Bäume nachgepflanzt worden. „60 Liter Wasser pro Woche brauchen sie, ausgewachsene Bäume sogar mindestens 80 Liter“, so Richter. Die Jungbäume im Umfeld der Container sollen nun gegossen werden.

Das in Münster abgeschaute Pilotprojekt mit den beiden Tanks läuft zunächst ein Jahr. „Wenn es angenommen wird, könnten später auch mehr Behälter aufgestellt werden. Wir hoffen sehr, dass diese Aktion von Vandalismus verschont bleibt und auch die Gießkannen nicht gestohlen werden“, so Richter. Die den Tank umschließende Plane war von Lehrer Hendrik Peltzer gestaltet worden. Darauf finden sich Informationen zu der Aktion.

Zweckverband baut Insektenhotel am Treffpunkt

An einem weiteren Projekt des Jugendparlamentes wurde gemeinsam mit dem Zweckverband Parthenaue (ZVP) am vorigen Wochenende in Plösitz gearbeitet. Auf der zum Treffpunkt entwickelten Dorffläche an der Kriekauer Straße/Engelsdorfer Straße baute der ZVP ein Insektenhotel und legte gemeinsam mit Landschaftsgartengestalterin Patricia Geyer einen Totholzhaufen sowie einen Steinhaufen an. „Außerdem haben wir 150 Bienennährstauden gepflanzt und hoffen nun auf ein gutes Anwachsen. Die Pflanzen sind klimaresistent, bilden Nährstoffe für Insekten und sollen sich eigenständig vermehren“, erläuterte Richter. Das Projekt werde durch EU-Gelder im Rahmen des Leader-Programmes Delitzscher Land gefördert.

Von Olaf Barth