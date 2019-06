Taucha

Mit einem Handwerker- und Kreativfest verabschiedeten in Taucha etwa 300 Hort- und Schulkinder sowie künftige Schulanfänger der „ Grundschule Am Park“, gemeinsam mit ihren Lehrern, Geschwistern, Freunden, Eltern und Verwandten, am vergangenen Freitag das in Sachsen in zwei Wochen endende Schuljahr.

Die Freude darüber stand den Sängerinnen und Sängern des Chores der Viertklässler bei ihrem Song „I live my life“ förmlich im Gesicht und auch die „HipHop“-Tanzgruppe versprühte gute Laune. Dass die Kinder viel Spaß am kreativen Spiel haben, zeigte auch eine Gruppe mit der Gestaltung des Liedes „Komm wir malen eine Sonne“. Dann gab es hier und da sogar ein paar Tränen der Rührung, als einige Viertklässler ihren Lehrer Tom Selbmann und die Horterzieherin Janine Meier nach vorn riefen, um sich bei ihnen für „die viele Arbeit, die sie sich mit uns gemacht haben“, zu bedanken. „Die Klassenfahrt mit Herrn Selbmann war Spitze und auch sonst ist er Ok“, erzählte Helene Schenderlein aus der 4a freimütig.

Über 40 Firmen, Vereine und Einrichtungen unterstützten in verschiedenster Form das Fest oder waren sogar selbst auf dem Schulgelände oder auf der Festwiese präsent. So auch der Fliesenfachbetrieb von Sven Mees - dessen Sprößlinge Rico und Jeanine die Grundschule besuchen - bei dem die Kinder Fliesen selbst schneiden und daraus mit Fliesenkleber ein Mosaik basteln konnten. Auch Bäckermeisterin Nancy Meyer, eine Tochter aus dem Mohnhaupt’schen Familienbetrieb, schickt ihre Kinder Julian und Paula in diese Schule. Deshalb war sie auch mit einem Stand vertreten, an dem Plätzchenteig gerollt und ausgestochen werden konnte. Und bei Möbelrestaurator Falk Breitenborn, der seine Werkstatt auch für die Hortkinder zum Basteln öffnet, konnte man aus speziell gefrästen Holzstangen Figuren sägen. Vom Eiscafé „Lilly Vanilly“ aus Brandis gab es lecker Eis und die Fassbrause aus dem Schankwagen des „Bürgerhauses Lützschena“ fand reißenden Absatz. In der Cafeteria hatten die Besucher die Wahl aus über 40, von den Eltern selbstgebackenen, Kuchen, von Muffins über Schokokuchen bis hin zur Papageientorte.

Das Team der Lehrer, Erzieher und Betreuer des Hortes und der Grundschule hatte alles in allem wieder ein buntes Programm vorbereitet. „Da packen alle mit an, egal ob Hort oder Schule, es ist das Fest unserer Kinder, die hier gemeinsam den ganzen Tag bei uns verbringen. Nicht zu vergessen die Unterstützung vom Elternrat und den Eltern“, waren sich Hortleiterin Kerstin Fritsche und Schulleiterin Carola Kirsten einig.

Von Reinhard Rädler