Für die Ausstattung entstehender Neubauten ist bereits Geld gesichert

Taucha

Tauchas Kämmerer Marcus Rietig und Innen-Fachbereichsleiter Andreas Windhövel waren sich einig: Das Bilden von zweckgebundenen Rückstellungen in diesem Jahr für die Ausstattung der im Bau befindlichen Kita-Gebäude hat einige Vorteile. Zum einen, so Rietig in der jüngsten Stadtratssitzung, müsste dann der Haushalt 2020 damit nicht mehr belastet werden. Und zum anderen, ergänzt Windhövel, werden damit die Erkenntnisse aus den zahlreichen Gesprächen mit den Trägern der Kitas zeitnah auch finanziell untersetzt. Denn in den Gesprächen war der Umfang der Ausstattungsgegenstände und der Ausstattungsgrad ermittelt worden.

„Wir hatten die Vorhaben bereits in diesem Jahr in den Haushaltsprozess mit aufgenommen und können diese zurückgestellten Mittel dann mit in das nächste Haushaltsjahr überführen“, so Windhövel. Notwendig seien diese separaten Rückstellungen auch deshalb, weil aktuell nicht absehbar sei, wann welche Zahlungen in welchem Umfang jeweils fällig werden. Die Ausstattung der Kindertagesstätten ist eine Pflichtaufgabe der Kommune zur Sicherstellung der Kinderbetreuung in der Stadt.

Neubau mit 170 Plätzen

Tauchas Stadträte folgten dem Anliegen und beschlossen einstimmig diese Rückstellungen. Die weitaus größere Summe steht dabei für den kompletten Neubau an der Eilenburger Straße zur Verfügung. 230 000 Euro sind das. Mit dem Geld kann das Deutsche Rote Kreuz als künftiger Träger des „ Kükennestes“ in eigener Verantwortung die Erstausstattung der neuen Einrichtung für 170 Kinder vornehmen.

Für die von der Diakonie betriebenen evangelisch-lutherischen Einrichtung St. Moritz werden 70 000 Euro zurückgestellt. Die jetzige Kapazität von 106 Kindern wird mit dem Anbau um weitere rund 55 Kinder erhöht. „Es gab zahlreiche Vorgespräche. Am Ende ist es effizienter, wenn sich die Träger entsprechend ihres pädagogischen Konzeptes selbst um die richtigen Anschaffungen kümmern“, hält Windhövel diesen Ansatz für eine gute Lösung. Dafür sind entsprechende Vereinbarungen mit den Trägern geschlossen worden.

Bedarf ist weiterhin hoch

Taucha sieht sich aufgrund des ungebrochenen Zuzugs junger Familien in Zugzwang. Bauherr für beide Projekte ist die städtische Gesellschaft GBV. Im Gegenzug, so steht es in der schriftlichen Beschlussbegründung, hat sich die Stadt zum Abschluss langjähriger Mietverträge verpflichtet. Der Bedarf ist immer noch hoch. „Wir können noch nicht jeder Familie zum gewünschten Zeitpunkt einen Betreuungsplatz zusagen, sind aber immer bemüht, zu helfen und das schnell zu klären“, so Windhövel.

Das Kükennest sei dann die zehnte Kita in Taucha, darüber hinaus wurden Plätze in einer Mockauer Einrichtung für Tauchaer Kinder reserviert. Zudem gibt es ab dem 1. November zehn Tagesmuttis (inklusive eines Vaters), die jeweils fünf Betreuungsplätze haben. Inzwischen sind laut Windhövel auch bis auf einen Platz alle wieder besetzt.

Von Olaf Barth