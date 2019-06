Taucha

Wer durch Tauchas Parkanlagen geht, kann neben Schmierereien und Zerstörungen auch ermutigende, schöne Dinge entdecken. So wie diese Woche, als am Schöppenteich vier Babys in ihren Kinderwagen nebeneinander standen und staunend dem Treiben ihrer Mütter zusahen. Die machten an dem kleinen Fitnessplatz komische Bewegungen und kamen dabei ins Schwitzen. „Das ist ein Fitnesskurs für frisch gebackene Muttis, die nach der Schwangerschaft wieder in Form kommen wollen“, erklärte Susann Gläser. Die Kursleiterin bietet in ihrer Praxis diesen und weitere Kurse an und machte die Übungen selbst mit. Draußen im Freien schauen die Babys zu, bei den Indoor-Aktivitäten würden sie mehr mit einbezogen.

„Ich will ins Brautkleid passen“

„Die Kurse zur allgemeinen Kräftigung und Ausdauer mit dem Schwerpunkt Beckenbodentraining sowie Bauch, Beine, Po werden gut angenommen. Hier im Park beziehe ich die Bänke, Drehstangen und Wackel-Knubbel zur Stärkung der Tiefenmuskulatur mit ein. Außerdem bringen wir elastische Stoffbänder mit“, zählt die 35-jährige Ergotherapeutin auf. Mit dabei im Kurs sind auch Sarah Schäfer und ihr elf Monate alte Sohn Jesper. „Ich bewege mich gern an der frischen Luft und kann mich hier mit anderen Müttern austauschen. Außerdem will ich mein Fitnesslevel anheben und im August in das Brautkleid passen“, sagte die 30-Jährige lachend. Es sei bereits der sechste Kurs, den sie mitmache.

Von Olaf Barth