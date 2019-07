Taucha

Die im April begonnenen Bauarbeiten im Tauchaer Sport- und Freizeitzentrum in der Kriekauer Straße sind ein gutes Stück vorangekommen. Wie berichtet, wird die Sportstätte für Fußballer, Leichtathleten und Schüler erweitert und erneuert. Am Mittwoch erfolgte nun die Abnahme des neuen Kunstrasenplatzes, dem zweiten Platz neben dem Naturrasen-Hauptfeld.

„Wir sind hoch zufrieden, so etwas kann man sich nur wünschen“, schwärmt René Beutler. „Nach den ersten Trainingseinheiten hatten sich alle schnell an den neuen Belag gewöhnt. Es hat Riesenspaß gemacht.“ Im Vergleich zum nach 20 Jahren hart gewordenen Vorgänger läuft es sich jetzt auf den gekräuselten Kunstfasern wie auf einem weichen Teppich in der gute Stube. Der 34-Jährige war als Geschäftsführer des Platzherren SG Taucha 99 bei der Abnahme dabei und empfiehlt den Kickern, möglichst mit Rundnocken unter den Sohlen aufzulaufen, nicht mit den „Langen“.

Platz ist Anschauungsobjekt

Auch Thomas Schleif (74) hat ein Lächeln im Gesicht. Der Vereinsberater vom Fußballverband der Stadt Leipzig sucht nach den richtigen Worten: „Toll, einfach toll, was hier entstanden ist. Hier wurde die modernste Technik angewandt, die es zur Zeit für Kunstrasen gibt, und sie wurde sehr gut ausgeführt. Speziell für die Entwicklung des Nachwuchses sind solche Plätze wichtig. Hier macht es doch jedem Freude, zu spielen.“ Vergleichbares gebe es derzeit nur beim 1. FC Lokomotive Leipzig, wo kürzlich zwei neue Kunstrasenplätze übergeben wurden. Demnächst würden in Liebertwolkwitz und Lindenau weitere folgen. Taucha sei nun ein gutes Ansichtsobjekt auch für andere Vereine. Die Kunstrasenfasern strahlen nicht nur im kräftigen Grün, sondern auch in Weiß für die Linien oder in Blau und Gelb für die verschiedenen Kleinfeldmarkierungen im Nachwuchsbereich.

Die lobenden Worte hört Peter Kirmße (75) gern. Er ist externer Berater des Kunstrasen-Herstellers „FieldTurf“ und ist zur Unterweisung des Platzwartes in die Pflege des neuen Belages gekommen. Auch ein Handbuch dafür hat er mit. Schließlich soll der Platz in Abhängigkeit von der Intensität der Nutzung und der richtigen Pflege zehn bis 15 Jahre in guter Qualität bespielbar sein. „Platzer“ Sven Kraft hört aufmerksam zu. Einmal, besser zweimal in der Woche soll der Rasen mit Schleppmatte oder Dreiecksbesen bearbeitet und die Fasern so aufgebürstet werden. Größtes Gift für das Geläuf sind nicht entferntes Laub und Schmutz, wenn beides dann eingetreten wird. Das vermindert die Wasserdurchlässigkeit und verhärtet den Boden. „Die Pflege ist das Wichtigste, der Platzwart hat die wichtigste Funktion“, unterstreicht Kirmße. Allerdings können und müssen dabei auch die Sportler selbst helfen, indem sie Fremdkörper vom Rasen entfernen und nicht mit verdreckten Schuhen spielen oder im Winter beim Schneeschieben helfen. Denn auf Schneedecke spielen wird nicht empfohlen. Einmal im Jahr sollte eine Fachfirma zur Intensivpflege kommen.

Umweltgerechtes System

Rund eine Million Euro investiert die städtische IBV als Eigentümer des Geländes in dessen Umbau. Der Kunstrasen schlägt mit mehreren 100 000 Euro zu Buche, wie Geschäftsführer Gunnar Simon sagt. Kirmße lobt Tauchas Mut, sich für dieses neue, umweltverträgliche System entschieden zu haben, für das es noch keine Langzeiterfahrungen gibt.

Wegen der Umweltbelastungen mit Mikroplastik waren die alten, mit Gummigranulat verfüllten Kunstrasenplätze in die Kritik geraten. Nun wurde die 90 mal 60 Meter große Spielfläche vor allem zur Beschwerung des Platzes mit 13 Kilogramm Quarzsand pro Quadratmeter verfüllt. Der Sand sei aber in den Fasern verschwunden, Spieler würden mit ihm nicht in Kontakt kommen, versichert Kirmße und sagt: „Wir stehen in Taucha am Anfang eines neuen, umweltgerechten Kunstrasensystems für den Amateurfußball. Deshalb freuen wir uns über jede Rückmeldung, wie es sich bewährt, gern auch über Kritik und Hinweise, wo es noch etwas zu verbessern gibt.“

Von Olaf Barth