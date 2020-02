Taucha

Ein 19-jähriger Fußgänger ist bei einem Unfall auf der Leipziger Straße in Taucha schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der junge Mann am Donnerstag gegen 18.15 Uhr vermutlich ein von rechts kommendes Auto.

In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß. Der 19-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die 56-jährige Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro.

Von fbu