Garagen und Stellplätze in Tauchas Kim-Siedlung werden ersetzt

Taucha

Für Bewohner der Tauchaer Kim-Siedlung könnte es ab September schwer werden, einen Parkplatz zu finden. Denn dann beginnt dort der Abriss von 40 Garagen, teilte am Dienstag Gunnar Simon mit. Die Mietverträge seien zum 31. August gekündigt worden. Der 42-Jährige ist Geschäftsführer der städtischen Immobilienbetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (IBV), zu deren Bestand die Mehrfamilienhäuser mit rund 190 Wohnungen an der Dewitzer Straße und An der Mühle gehören. Nötig wird der Abriss, weil zwischen dem Garagen-Grundstück und dem benachbarten Einkaufszentrum Wyn-Passage eine neue Straße gebaut wird. Sie soll künftig die Eilenburger mit der Dewitzer Straße verbinden und gleichzeitig das nördlich der Kim-Siedlung neu entstehende Wohngebiet „Gartenstadt“ erschließen.

Garagen mit Gründächern

Außer den Garagen müssen auch 14 der insgesamt 80 Stellplätze in der Siedlung wegen des Straßenbaus weichen. „Wir errichten 37 neue Fertigteil-Garagen und erhöhen die Zahl der Stellplätze auf 100, einige mit öffentlichen Ladesäulen für E-Fahrzeuge. Im ersten Halbjahr 2022 wollen wir damit fertig sein“, so Simon. Wie Andreas Neutsch, Technischer Leiter bei der IBV, ergänzte, erhalten die neuen Garagen Gründächer. Auch würden sie anders angeordnet, sodass sie zwischen der neuen Straße und den Giebeln der anliegenden Wohnblöcke als Abschirmung dienen. Zudem werde die neue Straße als verkehrsberuhigte, 30-er Zone ausgewiesen. Wie berichtet, hatten Mieter anfangs gegen den Neubau demonstriert. Auch wurde kritisiert, dass der jetzige Baum- und Grünstreifen neben den Garagen komplett gerodet wird. „Es sind Ersatzpflanzungen geplant. Zum Beispiel wird die jetzige Ausfahrt auf die Dewitzer Straße geschlossen, entsiegelt und bepflanzt“, erklärt Neutsch.

Laut IBV-Verwalterin Peggy Gettler werden Mieter aus der Siedlung bei der Vergabe der neuen Garagen bevorzugt. Wo die Betroffenen aber in der Übergangszeit ihr Fahrzeug abstellen können, ist nicht geklärt. Der große Parkplatz an der benachbarten Wyn-Passage könnte sich anbieten, die Parksituation für die Mieter in der Bauphase zu entspannen. Doch eine offizielle Empfehlung dazu gibt es nicht. Erst nach den Bauarbeiten wird es dann auch an anderen Stellen der Kim-Siedlung neue Stellplätze geben. Der Spielplatz aber bleibt erhalten, versichert Neutsch auf Nachfrage. Gemeinsam mit Simon kündigt er einen Masterplan für die Siedlung bis 2025 an. Unter anderem müsse die Schmutz- und Regenwasserentsorgung erneuert werden. Neue Trinkwasserleitungen gebe es bereits seit 2003.

Vor der nur mäßig besuchten Wyn-Passage gleich neben der Kim-Siedlung gibt es einen großen Parkplatz mit vielen freien Plätzen. Quelle: Olaf Barth

Neuer Name gesucht

Die in den 1970er und 1980er errichteten Kim-Wohnblöcke waren vor allem für Beschäftigte des Baustoffkombinates und des Kombinates Industrielle Mast (Kim) errichtet worden. Die Industriegebäude für die Hühner- und Eierproduktion schlossen sich direkt nördlich dieser Siedlung an. Davon ist jetzt aber nichts mehr zu sehen, das Gelände wird für die Neubebauung vorbereitet. Doch das jetzige Wohngebiet wird im Volksmund bis heute noch „Kim-Siedlung“ genannt. „Wir suchen nach einem neuen Namen, die Jüngeren wissen mit ,Kim’ nichts anzufangen. Jeder Mieter kann sich gern mit Vorschlägen beteiligten“, sagt Simon und hofft auf viele gute Ideen. Der jetzige Arbeitstitel „Taucha-Ost“ sei zu farblos.

Von Olaf Barth