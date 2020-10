Gastronomen aus Leipzig und Nordsachsen gehen gegen Lockdown vor

Leipzig/Jesewitz

Gastronomen, Künstler, Veranstaltungstechniker und Djs aus Leipzig und dem Landkreis Nordsachsen wollen die Beschlüsse der Bundesregierung zum neuerlichen Lockdown auf Rechtmäßigkeit überprüfen lassen. Das teilte Initiator Fabian Schmidt (31) am Donnerstag mit, der im nordsächsischen Jesewitz bei Eilenburg Miteigentümer des Gasthauses Mr. F&F ist. „Wir wollen klären lassen, ob die Einschränkungen verfassungskonform sind. Dazu haben wir einen Anwalt beauftragt, der gerade ein Schriftstück vorbereitet“, sagte Schmidt. Angerufen werden soll ein Gericht.

Gastro-Szene akzeptiert Lockdown nicht

Laut Schmidt sollen mindestens 100 Vertreter der Branchen Gastronomie und Kultur das Papier unterzeichnen. Dazu knüpfte man gerade Kontakte in der Leipziger Szene, aber auch im Umland. Vor allem die Gastronomie wolle den neuerlichen Lockdown nicht akzeptieren. „Auch wenn 75 Prozent der Ansteckungen keinem konkreten Ereignis mehr zuzuordnen sind, weist auch der Situationsbericht des RKI vom 27. Oktober im Bereich der zuordenbaren Infektionen für die Gastronomie einen gleichbleibend geringen Anteil am Infektionsgeschehen aus. Dass der Anteil der Gastronomie im Dunkelfeld höher sein könnte, ist völlig haltlos, zumal ausgerechnet dort die beste Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist und die höchsten Hygienestandards gelten“, argumentiert Schmidt.

Deutschlandweit hätten die Gastronomen Hygienekonzepte ausgearbeitet und mit hohen Investitionen umgesetzt. „Diese kontrollierten Räume mit geringem Infektionsrisiko dürfen nicht verloren gehen. Das Engagement der letzten Monate darf nicht umsonst gewesen sein.Wir fordern evidenzbasierte Maßnahmen zum Durchbrechen der Infektionsspirale, die die bestehenden Regelungen mit Augenmaß verbessern und die Gastronomen bei der Umsetzung ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung unterstützen und fördern.“

„Wir haben alles getan“

Für die Gastronomie seien die Einschnitte besonders hart. Sie würden viele Existenzen gefährden. Schmidt und weitere Partner betreiben den Gasthof in Jesewitz erst seit einem Jahr und sind ganz konkret betroffen. „Wir als junges Unternehmen haben alles getan, stehen heute am Abgrund unserer Existenz und blicken mit Sorge auf die Branchen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Wenn meine Befürchtungen wahr werden, stirbt nicht nur eine Gastronomie, sondern auch weite Teile des Mittelstands in unseren Umfeld.“

Dehoga fordert schnelle Hilfen

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) in Sachsen will die von Bund und Ländern vereinbarten neuen Corona-Beschränkungen für die Branche nicht tatenlos hinnehmen. Bei einer Bundeskonferenz mit allen Landesverbänden werden rechtliche Schritte geprüft, sagte Sachsens Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein am Donnerstag in Dresden.

Der Hotel- und Gastroverband Dehoga hat angesichts der erneuten Schließungen von Bars, Kneipen und Restaurants schnelle und unbürokratische Hilfen gefordert. „Es ist mehr als konsequent, dass hier eine Entschädigung erfolgt, wenn unsere Branche geschlossen wird, damit die allgemeine Wirtschaft keinen Lockdown erfährt und Schulen geöffnet bleiben“, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges am Donnerstag.

Pleitewelle befürchtet

Die Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel warnt angesichts der Corona-Krise vor einer Pleitewelle in der Gastronomie. Stand Ende Oktober seien mehr als 8300 Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés in Deutschland insolvenzgefährdet, heißt es in einer Analyse.

Von Nico Fliegner