Taucha

Das Konzept für die Sperrungen während der Spielstraße beim Tauchaer Stadtfest wird nicht mehr geändert. Damit liegt die Drogerie Bautzmann im Bereich Leipziger-/Eilenburger-/Brauhausstraße weiterhin außerhalb der gesperrten Zone. Die Geschäftsfrau Dagmar Engelhard hatte in dem Konflikt mit der Stadtverwaltung die Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Leipzig eingeschaltet.

Deren Vertreter suchte diese Woche in einem Gespräch mit Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) nach Möglichkeiten für einen Kompromiss in dem Streit. IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann teilte danach mit: „Zu unserem großen Bedauern hat die Stadt Taucha die von der IHK vorgeschlagene Kompromisslösung für die straßenverkehrliche Organisation des diesjährigen Stadtfestes mit Verweis auf das öffentliche Interesse und die Verkehrssicherheit abgelehnt.“ Die IHK hatte Änderungen an der Sperrung vorgeschlagen, damit weitere Geschäfte in den Kernbereich des Stadtfestes einbezogen werden können, die von der Stadt aber nicht aufgegriffen wurden.

IHK : Fehlende Kompromissbereitschaft absolut nicht nachvollziehbar

„Die fehlende Kompromissbereitschaft seitens der Stadt können wir absolut nicht nachvollziehen und dies ist mehr als ein Ärgernis. Auch der Stadt Taucha muss in Zeiten eines wachsenden Online-Handels daran gelegen sein, die innerstädtischen Gewerbetreibenden zu unterstützen. Wenn nun Händler vom Stadtfest ausgeschlossen werden, geschieht genau das Gegenteil und es entstehen wirtschaftliche Einbußen“, kritisiert Hofmann. Mit Blick auf die 850-Jahr-Feier im kommenden Jahr sei eine stärkere Wertschätzung der ansässigen Händler und Gewerbetreibenden dringend geboten. Hofmann: „Als IHK erwarten wir deshalb, in die Planungsprozesse von Anfang an einbezogen zu werden.“

Jugendwehr nimmt teil

Meier begründete auf LVZ-Nachfrage das Festhalten an der derzeitigen Sperrung damit, dass das Sicherheitskonzept mit allen Betroffenen in der Öffentlichkeit bereits abgesprochen und so bestätigt ist. Kurzfristige Änderungen bis zum Stadtfest Ende August seien nicht möglich. „Wir werden aber mit Blick auf die nächsten Jahre nicht nur während der Spielstraße, sondern an allen Tagen genau schauen, inwieweit an den dauerhaften und temporären Straßensperrungen etwas geändert werden kann oder muss“, sagte Meier. Die Stadt habe versucht, größtmögliche Sicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten und die Einschränkungen für Anlieger so gering wie möglich zu halten. Für die Freiwillige Feuerwehr sei mit einem abgesperrten Bereich in der Brauhausstraße eine Lösung gefunden worden, sodass diese nun mit ihren Bobbycars und dem Büchsen-Spritzen mit der Jugendwehr an der Spielstraße teilnehme.

Von Olaf Barth