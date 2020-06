Taucha: Langjährige Leiterin des Gymnasiums löst ihr Abschiedsgeschenk ein

Taucha

Auf dem Gelände des Tauchaer Geschwister-Scholl-Gymnasiums wächst jetzt eine Harlekinweide. Mit einem kräftigen Guss aus der Gießkanne auf das junge, frisch gepflanztes Bäumchen löste dieser Tage die langjährige Schulleiterin und jetzige Ruheständlerin, Kristina Danz, ihr Geschenk ein. Es war ihr vom Lehrerkollegium während der Verabschiedungsfeier am 20. Januar angekündigt worden. Ehemalige Kollegen, Mitglieder des Fördervereins, Weggefährten und Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) waren zum symbolischen Akt und mit Danz gern mal wieder ins Gespräch gekommen. Für den musikalischen Rahmen sorgte Marius Hipper auf der Querflöte. Maximilian Berger und Karoline Kolditz trugen ein Gedicht vor – das nicht anders heißen konnte als „Das Bäumchen“.

Der Hausmeister hatte am Pflanzort Hand angelegt, und die etwa zehn Quadratmeter zu einem Hingucker gestaltet. Notwendige Transporte wurden von der Firma Container-Dienst-Fleck unentgeltlich erledigt. „Das habe ich für meine alte Schule gerne gemacht. Schließlich bin ich dort von 1969 bis 79 in die damalige EOS gegangen“, sagte Geschäftsführer Andreas Theilig.

Anzeige

Lehrer sein ist toller Beruf

Bewegt und entspannt zugleich bedankte sich Danz, die 27 Jahre das Gymnasium geleitet hatte, für das Ziergehölz. Möge aus dem Pflänzchen ein gesunder Baum werden, so, wie sich aus jungen Wurzeln in Tauchas Schullandschaft ein leistungsfähiges Gymnasium entwickelte. Danz erinnerte an alle, die am Gedeihen beteiligt waren. „Lehrer zu sein ist ein toller Beruf. Ich bin glücklich, dass ich diese Zeit erleben durfte. Und als Schulleiter war man immer mittendrin“, sagte die 65-Jährige. Gerade jetzt in Corona-Zeiten sei festzustellen, dass E-Learning nicht den Lehrer ersetzen kann. Soziale Kontakte seien erforderlich.

Weitere LVZ+ Artikel

Aktiv auch im Ruhestand

Sie selbst genieße jetzt zwar den Ruhestand, aber richtig abschalten könne sie noch nicht. So ist sie immer noch an der Ausbildung junger Referendare beteiligt, wirkt im Förderverein des Gymnasiums mit, ist Schöffe in Jugend-Strafverfahren am Landgericht und auch in einer Arbeitsgruppe zum neuen Tauchaer Schulcampus auf den Ebert-Wiesen ist ihr Rat gefragt. Natürlich könne sie auch mal loslassen. „Dann wandere ich im Leipziger Umland. Auch eine Kutschfahrt habe ich mir schon gegönnt“, so Danz.

Von Reinhard Rädler