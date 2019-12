Glühwein & Co. – Tauchaer lassen’s sich schmecken

Taucha

Das erste Adventswochenende steht in Taucha traditionell im Zeichen der Weihnachtsmärkte auf Markt und Rittergutsschloss. „Der Freitag mit dem Glühwein-Auftakt gehört bei uns zum vorweihnachtlichen Pflichtprogramm“, bekannten Dana Thaler, Janine Drubig und René Grasse einig. Das fanden wohl auch viele, viele andere Tauchaer, denn der Markt füllte sich zusehends. Mehr als die Hälfte der zwei Dutzend Händler schenkte das beliebte Weihnachtsmarkt-Getränk aus.

„Heiße Bombardis“ und „GlühBo“ schmecken auch

Neben den traditionellen Heißgetränken probierten die Gäste aber auch Marillen- oder Sanddornpunsch, Heißen Holunder, Tauchaer Fruchtglühwein oder Feuerzangenbowle. Zu den Exoten gehörten der Tiroler „Heiße Bombardis“ aus Ei, Whisky und Rum oder der „GlühBo“ aus der Flasche mit Bockbierwürze.

Zu den Tauchaer Glühweintassen mit eigenen Motiven sind in diesem Jahr 1000 neue mit einem Bild von Rentier Rudolph dazugekommen, das von Schülern der Oberschule kreiert wurde. Für saubere Trinkgefäße und einen reibungslosen Umlauf an den Ständen beider Märkte sorgten an allen Tagen 15 Mitglieder des Jugendparlamentes.

Zentrum ist dicht

Am Samstag- und Sonntagnachmittag gehörte Tauchas Zentrum ausschließlich den Weihnachtsmarkt-Besuchern. Das Konzept der verkehrsfreien Innenstadt nutzten die Gäste zum ungestörten Flanieren zwischen Markt und Rittergutsschloss. Die Geschäfte der City waren geöffnet und in der Adler-Drogerie oder im Blumengeschäft „Bringsel“ gab es Gelegenheit zum Basteln. Zur Kaffeezeit füllten sich beide Märkte flugs. An den Ständen mit Speis oder Trank bildeten sich lange Schlangen – und die Jüngsten begrüßten mehr oder weniger aufgeregt den Weihnachtsmann. Die Bühne auf dem Markt gehörte nun den Hort- und Kita-Kindern sowie Künstlern aus der Region mit ihren weihnachtlich-musikalischen Programmen. Vor dem Rathaus lud der LC Taucha zu einem sportlichen Weihnachtsmarkt mit lustigen Aktionen wie Teelicht-Curling ein.

Nachwuchs hat Spaß auf dem Schloss

Beim „ Weihnachten auf dem Schloss Taucha“ wurde vor allem dem Nachwuchs viel geboten. Der Schloßverein hatte mit Kindertheater und Clownerie sowie weihnachtlichem Basteln, Ponyreiten und Streichelzoo einmal mehr ein buntes Programm zusammengestellt. Und auch musikalisch gab es mit Chören und Instrumental-Ensembles viel Abwechslung.

Von Reinhard Rädler