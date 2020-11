Graffiti-Projekte in Taucha: Feinschliff mit der Dose

Taucha

Die Badergasse in Taucha könnte bald vor einer Umbenennung in „Bunte Badergasse“ stehen. Nach einem im Mai ausgeführten Kunstprojekt an einem Hausgiebel und einer Mauer bekommt nun auch die gegenüberliegende Fassade ordentlich Farbe ab.

Etliche Hilfsmittel fließen

Graffiti-Künstler Ilja van Treeck, der in Taucha schon etliche Flächen gestaltet hat, entwickelte dazu ein abstraktes Farbmotiv. Dieses Projekt wird aus Mitteln vom Jugendfonds Nordsachsen gefördert, die Firma Süß Bau GmbH stellte als Eigentümer des Gebäudes die Fläche zur Verfügung und beteiligte sich darüber hinaus an der Finanzierung. Das Jugendparlament steuerte ebenfalls Eigenmittel bei.

„Ich male auch zu Hause gern“

Die Aktion am Samstag war als Workshop für Tauchaer Jugendliche gedacht, die Beteiligung hielt sich allerdings in Grenzen. Mit Begeisterung walzte Linus Piorreck mit dem Farbroller. „Ich male auch zu Hause gerne, hab mein Zimmer farblich gestaltet“, erzählte der Zwölfjährige und freute sich schon auf nächsten Samstag, wenn die Wand dann mit der Spraydose den Feinschliff bekommt.

Von Reinhard Rädler