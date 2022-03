Große Hilfsbereitschaft in Taucha für Flüchtende

Taucha

So wie bereits am Donnerstagnachmittag können auch noch am Freitag, den 4. März in Taucha von 7 bis 10 Uhr in der ehemaligen Konsum-Filiale, Klebendorfer Straße 1, Sachspenden für Flüchtlinge aus der Ukraine abgegeben werden. Angenommen werden Decken, Isomatten, Kerzen, Verbandsmaterial, Nudeln, Reis, Milchpulver, Konserven, Babynahrung, Windeln, löslicher Kaffee, Tee, Kekse, Hygieneartikel, Taschenlampen und Thermowäsche. Auch Geldspenden und Schlafmöglichkeiten werden weiterhin gesucht, teilte die Stadtverwaltung mit.

Privatinitiativen aus Taucha, Eilenburg und Leipzig werden mit den Sachspenden am Freitag mit Bussen und Transportern von Taucha aus an das ukrainisch-polnische Grenzgebiet fahren, um diese Artikel den Hilfsbedürftigen zukommen zu lassen. Es ist beabsichtigt, so die Stadtverwaltung, danach Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland mitzubringen.

In der ehemaligen Konsumfiliale in Taucha werden Sachspenden für Menschen in der Ukraine entgegengenommen. Quelle: Olaf Barth

Großer Zusammenhalt

Daher sei es notwendig, weitere Schlafmöglichkeiten für Einzelpersonen und Familien zu schaffen. Am Sonntag sollen sie eintreffen. Unterstützende können sich direkt bei Bürgermeister Tobias Meier telefonisch unter 0172 2490355 oder per E-Mail an tobias.meier@taucha.de melden. „In meinen sieben Jahren als Bürgermeister habe ich noch nie so viel Zusammenhalt in der Stadt gespürt wie in diesen Tagen. Egal, ob einzelne Familien oder Unternehmen, die Hilfsbereitschaft ist riesig“, so Meier. So konnte er am Mittwochabend gegen 23 Uhr eintreffende Flüchtlinge nach wenigen Anrufen bei Privatleuten unterbringen. Drei Erwachsene und drei Kinder im Alter von fünf, sieben und zwölf Jahren benötigten Schlafmöglichkeiten.

Ukrainische Freundin

In der ehemalige Konsumfiliale hilft zum Beispiel Katrin Dextor, die Spenden anzunehmen und für den Transport in der Ukraine vorzusortieren: Lebensmittel in die eine Ecke, Decken, Schlafsäcke, Iso-Matten in die andere. Auch Batterien und Kerzen oder wiederum Windeln und Hygieneartikel werden getrennt in Kisten abgelegt. „Anders als hier mit anzupacken können wir nicht helfen. Unvorstellbar, was da jetzt gerade mal 700 Kilometer entfernt im Jahr 2022 passiert. Ich habe selbst kleine Kinder. Durch meine ukrainische Freundin Raja, die auch in Taucha lebt, weiß ich durch deren Kontakte in die Heimat, wie dreckig es den in Tiefgaragen hockenden Familien dort geht. Raja kommt auch noch her nach der Arbeit“, erzählt die 35-Jährige. Sie ist so flott zugange, dass ihr warm wird und sie die Jacke von sich wirft.

Weitere Spenden nötig

Auch Casey Grebarche (20) packt mit an. Eigentlich leitet die Malteser-Mitarbeiterin das Testzentrum in diesem Gebäude. „Doch da ist gerade nichts los, da ist es doch selbstverständlich, dass wir uns an der Hilfsaktion beteiligen.“ Bürgermeister Tobias Meier nimmt derweil immer mehr Menschen in Empfang, die mit Kisten und Taschen voller wichtiger Waren für die Flüchtlinge kommen. So wie Cindy und Lars K. aus Panitzsch. Der 45-Jährige hat die anderthalbjährige Tochter im Arm, Mutti Cindy (42) erzählt: „Mein Vater war als Neunjähriger mit seiner Mutter 1945 selbst auf der Flucht. Jetzt ist Krieg vor der Haustür und wieder müssen Menschen flüchten, unfassbar, was da passiert. Aber schön, dass hier so viele Menschen Sachen vorbei bringen.“ Das finden auch Siegrid (64) und Joachim (67) Hessel. Die beiden Senioren sind mit ihren Fahrrädern und vollen Taschen aus Engelsdorf gekommen. „Es ist einfach notwendig, zu helfen“, sagt die Seniorin kurz und bündig.

Laut Meier wurden in der Parthestadt bisher 10 000 Euro gespendet. Mit dem Geld sollen für die hier ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer Lebensmittel, Getränke, Hygiene- und medizinische Artikel bezahlt werden. Es würden aber weitere Sach- und Geldspenden benötigt. Spendenkonto: Stadt Taucha IBAN: DE77 8605 5592 1128 9028 65 BIC: WELADE8LXXX Zweck: „Ukraine – Nachbarschaftshilfe Taucha“.

Von Olaf Barth