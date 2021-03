Taucha

Die noch tief stehende Sonne blendet die ersten Testwilligen, die Sonnabendfrüh, 8 Uhr, in Taucha zur Fahrzeughalle des Malteser Hilfsdienstes laufen. Dort war kurzfristig ein Zentrum für kostenlose Corona-Schnelltests eingerichtet worden. Sicherheitspersonal übernimmt die Aufsicht. Ohne Maske kommt niemand in die Halle. Ansonsten müssen die Uniformierten nicht eingreifen, es geht alles diszipliniert vonstatten.

Sicherheitspersonal beaufsichtigt an der Fahrzeughalle der Malteser das Geschehen und sorgt für einen geregelten Ablauf. Quelle: Olaf Barth

Von Aldi zu den Maltesern

Zu den ersten Testwilligen gehört kurz nach 8 Uhr Carla Sucker. Sie ist sauer: „Bei Aldi nebenan war ich Punkt 8 Uhr die Erste und wollte einen Test-Kit kaufen. Ich bin vorher noch kurz zum Gemüse, und dann wurde an der Kasse gesagt, die Tests sind ausverkauft. Sie hätten nur zehn Kits bekommen, doch so viele Leute waren noch gar nicht im Markt“, schimpft die 61-Jährige. Um so glücklicher ist sie, dass sie sich nun wenige Meter weiter in der Malteser-Halle kostenlos testen lassen kann: „Ein sehr gutes Angebot. Mein Bruder kommt am Sonntag zu Besuch, da will ich vorher auf Nummer sicher gehen.“

Das will auch Franziska Brückner. Sie arbeitet in einem Leipziger Salon als Friseurin und ist verpflichtet, sich testen zu lassen. „Bevor ich das selbst bezahle, nehme ich lieber den kostenlosen Test in Anspruch“, sagt die 38-jährige Parthestädterin und füllt ein Blatt mit persönlichen Angaben aus. Chemiefacharbeiter Sebastian Schmidt (36) will sich testen lassen, weil sein vierjähriger Sohn kränkelt und er sich selbst etwas angeschlagen fühlt. „Ich habe schon mal sicherheitshalber eine Schicht ausgelassen, bin nun auf das Ergebnis gespannt.“ Alle erhalten am Ende ihre Bescheinigung über das Ergebnis.

Vier positive Ergebnisse

Unter den Getesteten der ersten Stunde gab es keine positiven Fälle, sagt auf LVZ-Nachfrage Stützpunkt-Leiter Malte Reinwald. Bis 12 Uhr hatte der 34-Jährige mit einem Stäbchen bei 74 Personen Abstriche aus den Nasen geholt. Das Material kommt sofort in eine Trägerlösung, von der Felix Günther wiederum vier Tropfen in die Testkassette träufelt.

Kurz vor dem Start der kostenlosen Corona-Schnelltests hat das Testteam schon mal Eieruhren und noch verpackte Testkassetten Quelle: Olaf Barth

Der 28-Jährige stellt dann die Eieruhren ein und behält die Kassetten im Blick. Nach einer Viertelstunde steht das Ergebnis fest. Vier positive Tests gab es. Die Personen werden dem Gesundheitsamt gemeldet, müssen nun in Quarantäne und den hochwertigeren, im Labor ausgewerteten PCR-Test mit Rachenabstrich über sich ergehen lassen. Der könnte zumindest in einem Fall Entwarnung bringen. Denn der junge Mann war mit offener Fanta-Dose gekommen. So etwas sollte man vor dem Abstrich nicht trinken, da das zu verfälschten Ergebnissen führen kann, erklärt Reinwald.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bundeswehr hilft künftig

Bei künftigen Testterminen im Landkreis Nordsachsen, in dem es neben Taucha auch noch Zentren in Schkeuditz, Oschatz, Delitzsch, Eilenburg und Torgau gibt, unterstützen Bundeswehrsoldaten die Testteams. „Unser Antrag auf Hilfe wurde positiv beschieden“, sagt Jens Kabisch. Der 36-Jährige ist 2. Beigeordneter im Landratsamt und dort zuständig für Rettungsdienste und Katastrophenschutz. Gemeinsam mit Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) hatte er sich den Testverlauf in Taucha von Reinwald erklären lassen. „Toll, dass das die Malteser so kurzfristig hinbekommen haben, es lief alles reibungslos ab, wie auch in den anderen Städten“, so Kabisch. Den nun geplanten Umzug des Tauchaer Testzentrums in die benachbarte Jubisch-Sporthalle unterstütze er: „Da gibt es kein Problem.“

Meier hatte am Sonntag informiert, dass in Taucha künftig in der Jubisch-Halle getestet werden soll. Dafür und für die Dreifeldhalle in Schkeuditz würden nun noch Zwischenwände organisiert. In der Schkeuditzer Dreifeldhalle in der Lessingstraße 8 a testen die Malteser erstmals an diesem Montag, 8. März, von 11 bis 17 Uhr.

Von Olaf Barth