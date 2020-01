Großer Bahnhof für Schulleiterin Kristina Danz in Taucha

Taucha

Kristina Danz hatte eingeladen und alle, alle kamen. Die Aula im Geschwister-Scholl-Gymnasium war bis auf den letzten Platz gefüllt. Freunde, Kollegen, Eltern, Schüler und viele Weggefährten waren am Montag gekommen, um Schulleiterin Danz feierlich in den Ruhestand zu verabschieden. Ihr oberster Chef, der Präsident des Landesamtes für Schule und Bildung, hatte auf seiner Dienstreise von Chemnitz ins Dresdner Kultusministerium extra einen Stopp in Taucha eingelegt, um eine 30-minütige, sehr launige und persönliche Laudatio zu halten. „Sie waren immer ein verlässlicher Partner. Sie waren nicht immer einfach, aber das darf man als Schulleiter auch nicht sein. Wir haben beim steten Wandel im Tauchaer Gymnasium immer Lösungen gefunden, nach vorn gerichtet, konstruktiv, keiner hat sein Gesicht verloren. Großer Respekt und ein großes Dankeschön für ihr Engagement“, sagte Ralf Berger unter dem Beifall der Zuhörer. Danz habe neun Kultusminister in Sachsen erleben dürfen, scherzte Berger unter anderem. Vom aktuellen hätte er ihr jetzt eigentlich eine Urkunde überreichen müssen, doch diese sei noch irgendwo unterwegs: „Ich kümmere mich und hole das nach, versprochen.“

Ehrung der Stadt

Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) nahm den Ball auf und sorgte für Lacher im Saal: „In Taucha hatten wir nur zwei Bürgermeister in den ganzen Jahren. Aber ich habe eine Urkunde dabei – und es ist nicht die, die Herr Berger vermisst.“ Das Gymnasium habe sich unter der Leitung von Kristina Danz zu einem Aushängeschild für Taucha entwickelt. Mit großer Mehrheit habe der Stadtrat beschlossen, Kristina Danz mit dem Titel „Verdienstvolle Bürgerin der Stadt Taucha“ zu ehren. Dankend nahm die 65-Jährige die Auszeichnung an. Es gab noch zahlreiche weitere Wortmeldungen von Kollegen und Weggefährten. Unter anderem wurde eine Videobotschaft von der französischen Partnerschule eingespielt. In ihrer Dankesrede forderte Danz mit bewegter Stimme ihre Schüler auf, kritisch zu sein und für sich den Beruf zu finden, den sie hatte: den schönsten. Zum Schluss sang der Chor „Hinterm Horizont geht’s weiter“. Danz stellte sich dazu, sang wie alle im Saal mit, es war ihr Lieblingslied: „Ich mag doch den Udo so sehr.“

Von Olaf Barth