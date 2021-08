Großes Kinder- und Familienfest mit Lampionumzug in Taucha

Taucha

Mit der Absage des „Tauchschen“ fällt auch die traditionelle Stadtfest-Spielstraße in Tauchas Innenstadt aus. Viele Vereine, Unternehmen und Händler hatten sich alljährlich mit zahlreichen Aktionen daran beteiligt. Mitglieder des Heimatvereins wollen sich aber angesichts der noch recht guten Pandemie-Lage mit der Situation nicht vollends abfinden. Gemeinsam mit dem Leichtathletik-Club Taucha (LCT) organisieren sie deshalb einen Kinder- und Familiennachmittag. Dieser soll am Samstag,28. August, von 15 bis 19 Uhr auf dem Sport- und Freizeitzentrum in der Kriekauer Straße stattfinden.

Mimo-Trails zeigen Sprünge

Ähnlich wie beim Stadtfest sollen auch an der „Krieke“ Spielstationen die Kinder zum Mitmachen einladen. Erste Anfragen an potenzielle Akteure stießen auf gute Resonanz. So lädt der Freundeskreis Chadrac/Espaly zum Boule-Spiel ein und beim Armbrustschießen des Schloss-Fördervereins ist Zielsicherheit gefragt. Bei der Klimainitiative Taucha kann ein Solarauto gebastelt werden, die evangelische Kirchgemeinde stellt einen Kicker und der LCT eine Hüpfburg zur Verfügung. Die TSG 1861 sorgt mit einem Gummistiefel-Weitwurf für Spaß, während die Mimo-Trails gewagte Sprünge mit ihren Bikes zeigen. Nach Absolvierung aller Stationen bekommen die Kinder einen Lampion, der dann beim vom Tauchaer Spielmannszug angeführten Umzug ab 19 Uhr zum Einsatz kommen soll.

Pflaumenkerne fliegen durch die Luft

Darüber hinaus präsentieren sich weitere Tauchaer Vereine in einem kleinen Rahmenprogramm. Dazu gibt’s Live-Musik von „Doc Lehmann“. Die Mandan-Indianer sind mit einem Tipi dabei und die „Plaußiger Schmettenfreunde“ zeigen ihre originellsten Vehikel. Der Heimatverein will das altbewährte Pflaumenkern-Weitspucken ausrichten. Zudem gibt es den neuen Parthekalender. Und Autor Detlef Porzig wird seine „Tauchaer Chronik“ signieren. Die Öko-Bauern der Kooperativen Landwirtschaft (KoLa) Leipzig laden für 16 Uhr zur „Expedition KoLa“ ein. Dabei wollen sie ihre Arbeit auf dem Plösitzer Areal vorstellen. Für Speis’ und Trank sorgt das Team der „Dritten Halbzeit“.

Dank all dieser Programmpunkte kann Heimatvereinschef Hartmut Nevoigt auf ein breites Angebot verweisen, aber: „Wir haben viel Platz auf dem Sportgelände, deshalb laden wir noch weitere Vereine, Unternehmen und Händler ein, sich an unserem Kinder- und Familiennachmittag mit Aktionen zu beteiligen.“ Angebote für eine Teil-nahme können per E-Mail an info@heimatverein-taucha.de oder Telefon unter 0152 26264060 an den Heimatverein gerichtet werden.

Von Reinhard Rädler