Zum Thema Radwege gibt es in Taucha jetzt auch einmal eine gute Nachricht: kein Streit um Grundstücke, die Fördermittel fließen, die Baugenehmigung liegt vor. Auch die Naturschutzbehörde hatte wie berichtet eingelenkt und unter Auflagen grünes Licht gegeben. Wenn jetzt noch die Ausschreibung und der Stadtratsbeschluss für die Auftragsvergabe reibungslos über die Bühne gehen, könnte am 1. Oktober 2020 der Radwegbau beginnen, sagt Holger Tobiaschek aus Tauchas Fachbereich Bauwesen. Anstelle des bisher schon genutzten holprigen Feldweges, der bei schlechtem Wetter kaum passierbar ist, wird ab der Merkwitzer Siedlung An der Mühle entlang der Alten Salzstraße ein 426 Meter langer und 2,50 Meter breiter neuer Radweg bis zu Leipzigs Stadtgrenze entstehen. Er trifft dann auf den dort bereits fertiggestellten Teil und führt direkt zur BMW-Allee. Radfahrer können dann abseits der Merkwitzer Landstraße sicher zwischen den beiden Orten pendeln.

Bis hierher zur BMW-Allee führt dann der neue Radweg zwischen dem Tauchaer Ortsteil Merkwitz und dem Industriegebiet in Plaußig. Quelle: Olaf Barth

Schwer erkämpfter Asphalt

Seit 2018 hat sich Taucha um dieses Projekt bemüht. Ganz im Sinne des Radwegekonzeptes des Landkreises Nordsachsen soll ein Radweg entstehen, der Ortsteile verbindet, nachhaltig ist und von den Nutzern auch angenommen wird. „Das muss dann schon ein glatter, asphaltierter Weg sein, aus dem nicht Grasbüschel und Unkraut wachsen. Das geht nicht mit offenem Pflaster“, ist Tobiaschek überzeugt. Doch genau so etwas habe die Untere Naturschutzbehörde im Landkreis zunächst favorisiert, um weitere Flächenvollversiegelung in der Landschaft zu verhindern. „Das ist natürlich alles korrekt, aber entweder nutzen Behörden dann auch mal ihre Ermessensspielräume oder der Gesetzgeber ist gefragt, es einfacher zu gestalten, wenn man denn schon Radwege will. Schließlich geht es hier um ein umweltfreundliches, ökologisch sinnvolles Fortbewegungsmittel“, so Tobiaschek. Seine Abteilung habe um den Asphalt für Radfahrer und Inline-Skater gekämpft. Jetzt darf er verlegt werden. Dafür müssen als Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen entlang von rund 400 Metern Bäume und Feldschutzhecken gepflanzt werden. Ein Jahr lang hatte das Tauziehen um den richtigen Belag für den Radweg gedauert.

Die Siedlung An der Mühle ist Startpunkt für den neuen Radweg nach Plaußig, der entlang der historischen Alten Salzstraße nach Plaußig verläuft. Quelle: Olaf Barth

Finanzierung gesichert

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den Radweg liegen bei rund 222 000 Euro. Und obwohl der Freistaat seine Förderung für den kommunalen Straßen- und Brückenbau unlängst auf Eis gelegt hatte, kam nun doch noch aus diesem Fördertopf ein Zuwendungsbescheid über rund 198 000 Euro. Da auch Taucha seine Eigenmittel in Höhe von 25 000 Euro im Haushalt eingeplant hat, ist die Finanzierung des Radweges gesichert. Weitere 20 000 Euro stehen Taucha als Fördermittel aus dem Leader-Programm zur Verfügung. Damit soll das Radwegekonzept zu den Ortsteilen unter der Maßgabe fortgeschrieben werden, dass schnell umsetzbare Trassen gefunden werden. Probleme mit Eigentümern wie zwischen Merkwitz und Seegeritz oder Widerstände der Naturschutzbehörde sollten da keine Rolle spielen, so der Plan.

