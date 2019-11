Grundschulanbau entsteht in Rekordzeit

Taucha

Es ist vollbracht, in den zwölf neuen Räumen der Regenbogen-Grundschule wird bereits gelernt. An der Rudolf-Breitscheid-Straße entstand in Modulbauweise in rekordverdächtiger Zeit von nur acht Monaten ein moderner Anbau mit 2000 Quadratmetern Nutzfläche. Grundschüler gestalteten am Montag die feierliche Eröffnung im neuen Bewegungsraum mit Tanz und Gesang und führten danach die Gäste durch das Haus. Rektorin Kathrin Theil-Schulze und Hortleiterin Ina Weise blickten noch einmal auf die schwierige Bedingungen während der Bauzeit bei regulärem Schul- und Hortbetrieb zurück. Doch nicht, um zu klagen, sondern um dankbar zu betonen, dass sie und ihre Kollegen gemeinsam mit den Kindern, den Bauleuten, den Kollegen der benachbarten Oberschule, den Eltern, den zuständigen Rathausmitarbeitern, dem Förderverein sowie mit den Hausmeistern und Reinigungskräften letztendlich alle Hürden gemeistert haben.

Bessere Bedingungen

„Wir haben nun bessere Arbeits-, Lebens- und Lernbedingungen. Die moderne Ausstattung wird den neuen Anforderungen unter pädagogischen Gesichtspunkten gerecht“, sagte Theil-Schulze. Barrierefreiheit, acht interaktive Tafeln und 28 Notebooks nannte sie als Beispiele. Zu den zwölf Klassenräumen kommen eine Kinderküche, Vorbereitungsräume, Garderobe, Sanitäranlagen hinzu. Die Stadträte hätten mit ihrer Entscheidung für den Anbau einen wesentlichen Teil zur weiteren Entwicklung des Schulstandortes beigetragen. Rund 350 Kinder lernen jetzt hier, dank des Anbaus sollen es ab nächstem Schuljahr bis zu 500 sein.

Stadt baut ohne Fördermittel

Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) verwies darauf, dass die Stadt die 5,4 Millionen Euro teure Investition ohne Fördermittel selbst finanziert, da trotz aller Bemühungen kein Förderprogramm des Freistaates gepasst habe. „Unsere Stadt wächst zu schnell für die politischen Entscheidungswege. Dieser Kraftakt muss aber eine Ausnahme bleiben“, so Meier. Denn in der wachsenden Stadt stünden weitere Investitionen an. Eine Zweifeld-Sporthalle für die Oberschule, eine dritte Grundschule für bis zu 330 Kinder. Vor Tauchas Aktivitäten zog Jörg Heynoldt symbolisch den Hut. Leipzigs Leitender Regierungsschuldirektor des Landesamtes für Schule und Bildung meinte: „Die Stadt wächst und gedeiht in unglaublicher Geschwindigkeit. Wenn man sieht, dass die ,kleine’ Nachbarstadt mit 600 000 Einwohnern gerade mal 45 Bauplätze ausweist, versteht man, warum Taucha so beliebt und der Zuzug ungebrochen ist. Dieser Anbau hier kommt keine Minute zu früh. Damit haben Sie eine Riesenleistung vollbracht, Chapeau! Doch an das Bauen werden wir uns gewöhnen und bald auch über die weiterführenden Schulen nachdenken müssen.“ Die Nachricht von der Baurekordzeit werde er mit in die „kleine südliche Gemeinde“ nehmen, sagte der 57-Jährige. Taucha prognostizierte er eine „tolle Zukunft“.

Von Olaf Barth