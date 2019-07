Taucha

Noch rechtzeitig vor den Sommerferien hatten sie es schriftlich bekommen: 20 weitere Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen des Tauchaer Geschwister-Scholl-Gymnasium dürfen sich nun DFB-Junior-Coaches nennen. Sie hatten die Ausbildung dazu erfolgreich absolviert. Dieses vom DFB initiierte Nachwuchs-Programm wird von der Commerzbank unterstützt und von Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg sowie Bundestrainer Joachim Löw als Paten begleitet. Die Tauchaer Schule war 2014 Pilotschule des Programms und ist Teil der Initiative. „Mit Blick auf den Fußballtrainernachwuchs ist die Schule eine echte Talentschmiede“, sagt Lehrgangsleiter Alexander Schunke. Gemeinsam mit Schulleiterin Kristina Danz und dem Referenten Yannic Drechsler hatte er den neuen DFB-Junior-Coaches feierlich die Zertifikate überreicht. „Besonders spannend ist der Perspektivwechsel der Schülerinnen und Schüler zu beobachten, weg vom Spieler, hin zum Trainer. Hierbei sammeln sie wichtige Erfahrungen, welche sie in ihrer Persönlichkeit enorm weiterbringen. Wir haben viele talentierte Jugendliche, wir müssen sie nur fördern“, resümiert Schunke.

Trainermappen und Fußbälle

Zudem stellte die Commerzbank allen Absolventen Trainermappen für die späteren Taktikbesprechungen zur Verfügung. Gemeinsam mit fünf Fußbällen für die Schule wurden diese vom Commerzbank-Paten Michael Dölle übergeben. „Vereine und Schulen können ohne ehrenamtliche Trainer kaum die Nachfrage nach Fußballtrainings abdecken. Daher freue ich mich, dass es junge Menschen gibt, die sich trotz ihres immer straffen Zeitplans ehrenamtlich für den Fußball engagieren und Verantwortung übernehmen“, sagte Dölle. „Das stärkt ihre Persönlichkeit und bereitet auch auf das Berufsleben vor.“ Der Filialleiter steht den Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Programms bei Fragen rund um den Berufseinstieg als Ansprechpartner zur Verfügung. „Zudem bieten wir Bewerbertrainings oder Schülerpraktika in unseren Filialen an.“

Coaches üben mit Grundschülern

Innerhalb von 40 Ausbildungsstunden wurden die Wissensgrundlagen in Trainingspraxis, Entwicklungsphasen der Kinder und Jugendlichen sowie überfachlichen Themen wie Erste Hilfe oder Rechtliche Aspekte vermittelt. In der praktischen und theoretischen Prüfung mussten die Gymnasiasten nachweisen, dass sie das Gelernte verinnerlicht haben und auch umsetzen können. Dazu eignete sich die räumliche Nähe zur benachbarten Grundschule Am Park bestens, denn die kleinen Kicker der Klassen 1 bis 4 stellten die Übungsgruppen für die jungen Coaches. „Unsere Kleinen haben richtig viel Spaß gehabt und die Großen konnten ihr neues Wissen unter Beweis stellen und haben dies hervorragend gemacht“, erklärte Schunke, der zudem Lehrer an der Grundschule Am Park ist.

Von Olaf Barth