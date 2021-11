Heidi Meinhardt bringt Farbenrausch ins Tauchaer Rathaus

Taucha

Regelrechte Farbexplosionen und ein buntes Chaos in einem durchdachten System bringen jetzt die mehr als 20 Bilder einer neuen Ausstellung ins Tauchaer Rathaus. Nicht umsonst heißt die Schau „Im Rausch der Farben“. Deren Schöpferin Heidi Meinhardt hat sich eines speziellen neuen Malerei-Trends, dem Acrylic Pouring, bedient. In verschiedenen Varianten werden dabei Farben auf die Leinwand gegossen.

Effekte überraschen

„Es lassen sich tolle Effekte erzielen. Das Endergebnis ist dabei nicht zu 100 Prozent beeinflussbar, da sich die Farben aufgrund ihrer unterschiedlichen Viskosität unkontrolliert miteinander vermischen. Jedes Bild ist ein Experiment und eine Überraschung“, erläutert die 50-Jährige, die seit über 30 Jahren in Leipzig lebt. Die Farben werden dann mit dem Fön bearbeitet (Dutch Poor). Oder sie werden mit einer Kugelkette „gezogen“ (String Poor). Diese und andere Techniken lassen sich auch miteinander kombinieren. „Natürlich habe ich anfangs auch ein paar Bilder vergeigt. Ich habe aber noch ganz viele Ideen. Es blubbert ohne Ende.“ Aus dem kreativen Zusammenspiel der Farben entstehen dann abstrakte Acrylgemälde, jedes ein Unikat.

Eines der Acrylic-Pouring-Werke der Leipziger Künstlerin Heidi Meinhardt, die im Tauchaer Rathaus zu sehen sind. Quelle: Olaf Barth

Farben müssen passen

Reine Zufallsprodukte sind die Bilder dennoch nicht. Denn welche und wie viel von den Farben eingesetzt und mit welcher Technik kreativ bearbeitet werden, das entscheidet immer noch die Künstlerin, die dabei mit System vorgeht. „Ich bin ein Farbkonzeptmensch“, sagt Heidi Meinhardt. Selbst beim Hängen der Bilder im Rathaus achtete sie genau darauf, dass die Werke einigermaßen zu den vorgegebenen Hintergründen im Treppenhaus oder den Büro-Fluren passen. Über die Homepage www.meinhardtart.de gelangen Interessenten zu Plattformen wie Youtube, Facebook oder Instagram, auf denen das Entstehen der Werke gezeigt wird.

Schau läuft bis Ende Dezember

Früher hat die gebürtige Dessauerin ihre Bilder in Öl auf Leinwand angefertigt. Die Grundlagen dafür eignete sie sich als 18-Jährige im Atelier des Dessauer Malers und Grafikers Heinz Szillat an. Seit 2018 beschäftigt sie sich nun mit dem Pouring und begeisterte damit voriges Jahr schon bei einer Ausstellung in Leipzigs Media-City. Dort folgt ab 1. Dezember auch die Gemeinschaftsausstellung „Pigment und Pixel“ mit Ehemann Dietmar (50). „Er ist technikaffin und verändert meine Bilder und andere Vorlagen digital“, beschreibt die freischaffende Künstlerin die gemeinsame Schau. Ihre Bilder in Taucha sollen bis Ende Dezember zu sehen sein. Meinhardt: „Vielleicht wird die Ausstellung auch verlängert und ich hänge neue Bilder. Natürlich wieder farblich aufeinander abgestimmt.“

Von Olaf Barth