Heimatverein Taucha hofft auf den Tauchschen

Taucha

Stadtfest, Tanzprojekt, Kultursommer: Viel zu bereden hatte der Heimatverein Taucha jüngst bei einer erweiterten Vorstandssitzung am Großen Schöppenteich. Coronabedingt war es die erste Zusammenkunft in größerer Runde seit dem 15. Oktober 2020.

Wie berichtet, waren die traditionelle Teilnahme am Herbst- und Weihnachtsmarkt und beim Osterfeuer der Pandemie zum Opfer gefallen. Leider konnte auch das „Tanzprojekt Taucha“, bei dem Schüler Tauchaer Geschichte tänzerisch umsetzen wollten, trotz großem Interesse nicht realisiert werden. Die Kontaktbeschränkungen ließen keine Proben zu. „Wir wollen aber Möglichkeiten prüfen und nutzen, ob das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt machbar ist“, sagte Vereinschef Hartmut Nevoigt.

Verein will Schülern Stadtgeschichte zeigen

Der Verein ist seit Anfang Mai nun Mitglied im Klimabündnis Taucha. „Ziel ist es unter anderem, nachhaltige Lösungen für unsere Veranstaltungen zu finden und umzusetzen“, so Nevoigt zu den Bewegründen.

Neben den Schülerprojekten „Entdeckerteam“ und „Sagenhaftes Taucha“ für Grundschüler will der Verein für interessierte Schüler der sechsten bis achten Klassen geführte Touren zur stadtgeschichtlichen Entwicklung von Taucha durchführen. Dabei sollen auch Besichtigungen von frühzeitlichen Ausgrabungen angeboten werden. Für das Projekt wurden Fördermittel beantragt.

Stadtfest in kleinerer Version?

Wenn es die Pandemie-Entwicklung zulässt, wird es vielleicht ein Tauchscher Stadtfest geben, das jedoch wohl nur mit eingeschränkten Möglichkeiten stattfinden kann – also ohne Festumzug und wahrscheinlich auch ohne Flaniermeile. Als Ausgleich könnte man sich beim Heimatverein eventuell die Organisation eines Straßenfestes auf der Kriekauer Straße und dem angrenzendem Sport-Freizeitareal vorstellen.

Für den geplanten „Tauchaer Kultursommer“ im Juli und August sollen lokale und regionale Künstler die Möglichkeit haben, auf der großen Wiese am Schöppenteich ihre Darbietungen zu zeigen. Auch hierzu gibt es Ideen, ein Classic Open Air zu organisieren. Feste Konturen gibt es allerdings beim traditionellen Dîner en blanc, das in seiner sechsten Auflage am Sonntag, dem 11. Juli, ab 15 Uhr auf der Wiese am Großen Schöppenteich stattfinden wird.

Von Reinhard Rädler