Hochwasserschutz für Dewitz wird verbessert

Taucha

Im Bereich Dewitzer Straße und An den Höfen befindet sich der Dewitzer Teich. Ein recht unansehnliches, zugewuchertes Gewässer, das im künftigen Hochwasserschutzkonzept der Stadt Taucha für diesen Stadtteil aber eine große Rolle spielt. Mit gleich drei Beschlüssen ebnete der Stadtrat unlängst den Weg für die Umsetzung des geplanten Konzeptes „Optimierung der Oberflächenentwässerung im Bereich Dewitzer Bach“. Zunächst wurde für den entsprechenden Bebauungsplan der Aufstellungsbeschluss von vor drei Jahren korrigiert. Mit der Präzisierung des Geltungsbereiches sollen nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um das 0,4 Hektar große Teichareal als Regenwasserrückhalteraum und öffentliche Grünfläche nutzen zu können. Der derzeit noch verrohrte, dann aber wieder teilweise freigelegte Dewitzer Bach soll als Zu- und Abfluss dienen.

Veränderungssperre verlängert

Nach dieser Korrektur folgte der ebenfalls einstimmig verabschiedete Auslegungs- und Billigungsbeschluss für den Bebauungsplan „Dorfteich Dewitz“. Vom kommenden Montag bis zum 17. Januar wird der Plan öffentlich ausgelegt, die Behörden sowie die Träger öffentlicher Belang beteiligt. Mit dem dritten Beschlusswiederum wurde bereits zum zweiten Mal die Geltungsdauerder „Veränderungssperre für das Gebiet des Dorfteiches Dewitz sowie dessen Umfeld“ um ein Jahr verlängert. Damit soll verhindert werden, dass niemand baulich in dem Bereich etwas ändert und vollendete Tatsachen schafft, die den laufenden Planungen entgegenstehen und diese damit gefährden.

Straßen werden Flutrinnen

Hintergrund für die Anstrengungen der Stadt sind laut Bau-Fachbereichsleiterin Barbara Stein die immer wieder bei Starkregen auftretenden Überflutungen von privaten Grundstücken. „Das Gebiet ist der tiefste Punkt. Die Straßen fungieren als Flutrinnen, und das Wasser schießt durch die Grundstücke in Richtung Parthe. Deshalb müssen wir hier einen Puffer schaffen und dabei das gesamte Gewässersystem von der Hölzchenquelle, dem Wiesenteich und dem Dewitzer Bach bis zur Parthe sowie die hydraulischen Verhältnisse beachten“, so Stein. Das sei alles ausführlich untersucht worden. Parallel ebenfalls untersucht worden sei eine Bauvoranfrage des Eigentürmers dieses Bereiches, zu dem auch der Teich gehört. „Es ist hier aber nicht möglich, eine Baufläche auszuweisen – auch nicht am Rand der Dewitzer Straße. Hier steht das Ziel, im öffentlichen Interesse den schadlosen Abfluss des Wassers zu gewährleisten im Vordergrund“, erklärte die Leiterin weiter. Außerdem wäre sowohl im Ortsgestaltungskonzept als auch im Flächennutzungsplan der Bereich als Wasserfläche und begrünter Anger mit Erholungsfunktion festgeschrieben.

Wenn Planungsrecht besteht und die Offenlegung beendet ist, soll der Teich laut Stein saniert und völlig neu aufgebaut werden. Der Bach fließe dann offen durch dieses Teichareal hindurch. Die jetzigen Wegebeziehungen sollen dabei erhalten bleiben. „Wir werden natürlich auch auf den Eigentümer zugehen und über die Pläne reden“, kündigte Stein an.

Von Olaf Barth