Weil sie noch keine Zusagen für einen Hortplatz an der Tauchaer Regenbogen-Grundschule hatten, gingen Eltern jetzt mit einem offenen Brief in die Offensive. Darin machten sie auf ihre Sorgen aufmerksam. Doch die Volkssolidarität gibt Entwarnung. Sie will alle Kinder aufnehmen – und stellt dafür zwei neue Erzieherinnen ein.