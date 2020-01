Hortkinder denken an kranke Altersgenossen

Taucha

„Das ist aber ein toller Betrag, der uns sehr helfen wird“, freute sich Heike Reetz vom Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig über eine Spende in Höhe von 600 Euro, die die Hortkinder der Tauchaer Grundschule „Am Park“ der Initiative jetzt überreichten. „Wir sind seit 2011 mit dem Hort in Kontakt und freuen uns jedes Mal, mit wie viel Herzblut uns die Kinder unterstützen. Unser Verein ist zu 100 Prozent auf Spenden angewiesen, da hilft uns jeder Euro“, sagte die Vorstandsvorsitzende. „Das Geld stammt von Erlösen aus Bastelnachmittagen, aus Adventsbasaren und dem Hort-Weihnachtsmarkt“, informierte Hortleiterin Kerstin Fritsche und bedankte sich bei allen Eltern und Sponsoren.

Vereinschefin erzählt von den jungen Patienten

Gespannt lauschten die Hortkinder, als Heike Reetz erzählte, wie es den Mädchen und Jungen geht, die in der Leipziger Unikinderklinik stationär behandelt oder zuhause therapiert werden. Sie berichtete auch aus eigenem Erleben, denn ihre Tochter war im Alter von vier Jahren an Krebs erkrankt, konnte aber geheilt werden und ist inzwischen 24 Jahre alt. „Die besonderen Einrichtungen in der Klinik, die Personalkosten für die verschiedenen Therapieangebote, die Nachsorge und die psychologische Betreuung der Angehörigen: Das alles und noch viel mehr unterstützt unser Verein unentgeltlich und ehrenamtlich“, erläuterte Heike Reetz.

Die Hortkinder fragen nach

Bewegt berichteten Hortkinder, dass einige Verwandte oder Nachbarn an Krebs gestorben sind. Auf die besorgten Fragen, ob denn die Haare nach einer Chemo-Therapie auch wieder nachwachsen würden und ob Krebs ansteckend sei, bekamen sie einfühlsame Antworten. Mit der Spenden-Urkunde übergaben die Kinder selbstgebastelte „Gute-Laune-Blumen“ und wünschten ihren kranken Altersgenossen, dass die „bösen Zellen“ in der Klinik besiegt werden.

Der Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig begeht 2020 das 30. Jahr seines Bestehens. Mit einer großen bunten Veranstaltung im Leipziger Rosental wollen die Ehrenamtlichen Danke sagen, ihr Angebot präsentieren und dabei mit Eltern und Unterstützern ins Gespräch kommen.

„La Noche de Los Mayas“ 20. Benefizkonzert für krebskranke Kinder, Dienstag, 4. Februar 2020, 19.30 Uhr, Gewandhaus zu Leipzig, Musikerinnen und Musiker für krebskranke Kinder, Dirigent: Felix Bender

Von Reinhard Rädler