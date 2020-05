IBV saniert ihren letzten Wohnblock

Taucha

Mit fast 1300 Wohnungen ist Tauchas kommunale Immoblienverwaltungs- und Betreuungsgesellschaft ( IBV) der größte Wohnungsanbieter in der Stadt. Im nächsten Jahr kommen 22 weitere, dann sanierte Quartiere hinzu. Denn in der Robert-Blum-Straße 13–23 wurden am Rand der Zwick’schen Siedlung die bauvorbereitenden Arbeiten am letzten, bisher noch nicht sanierten IBV-Wohnblock begonnen. Liegt das Protokoll zur Überprüfung der Statik für die geplanten Balkone vor, kann neben der bereits vorhandenen Baugenehmigung dann auch die Baufreigabe erteilt werden.

Letzte Sanierung eines Wota-Projekts

Die Fassade des Wohnblocks aus den 1930er-Jahren hatte 1992/93 eine Wärmedämmung erhalten. Jetzt werden qualitativ hochwertige Fenster eingebaut, die der aktuellen Energieeinsparungsverordnung entsprechen. Das Dach wird neu eingedeckt und das Gebäude mit einem neuen Anstrich versehen. „Der Block steht seit zwei Jahren leer. Es ist das letzte Wota-Objekt, das grundhaft saniert wird“, sagt IBV-Geschäftsführer Gunnar Simon. Mit „Wota“ ist das Label „Wohnen in Taucha“ gemeint, unter dem die städtische Gesellschaft auf dem Wohnungsmarkt auftritt. Für die Sanierung in der Robert-Blum-Straße investiert die IBV jetzt rund drei Millionen Euro. „Dabei ist es sehr hilfreich, mit der Sparkasse Leipzig wieder einen zuverlässigen und langjährigen Partner an unserer Seite zu wissen“, betont Simon.

In der Walter-Rathenau-Straße sind die Mietergärten nach der Sanierung von den Erdgeschoss-Bewohnern gut angenommen worden. Quelle: Olaf Barth

Mietergärten in Erdgeschosswohnungen

In dem Block sollen acht Vier-Raum-Wohnungen und 14 Zwei-Raum-Quartiere entstehen. „Sie erhalten einen modernen Zuschnitt mit großen Bädern und ebenerdigen Duschen in den Erdgeschossen“, sagt Andreas Neutsch, Technischer Leiter bei der IBV. Bis Anfang 2021 wird der Block Aufgang für Aufgang in seinem Inneren saniert. Jede Wohnung bekommt einen Balkon, für die Erdgeschoss-Wohnungen sind Mietergärten vorgesehen. „Das hat sich in der Walther-Rathenau-Straße bewährt und wird gut angenommen“, sagt Simon. Dort war die Sanierung im Herbst 2017 abgeschlossen worden.

Übernahme von Leipziger Genossenschaft

Auch ein anderes IBV-Projekt ist inzwischen abgeschlossen. In der Thomas-Mann-Straße 1–33 wurden einzelne Wohnungen komplett saniert und teils auch Grundrisse geändert. Die IBV hatte diese Wohnungen im Jahr 2015 von der Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft (VLW) übernommen. In den von 1965 bis 1967 errichteten Genossenschaftswohnungen gibt es Mieter, die leben dort schon seit mehr als 50 Jahren. Die Wohnungen seien noch im DDR-Ursprungsstandard vorgefunden worden, erläutert Technik-Leiter Neutsch. „Saniert wurde im bewohnten Zustand. Wir hatten mit den Mietern aber immer engen Kontakt, sie mussten leidensfähig sein. Doch jetzt sind wir fertig.“

Abrissarbeiten und Ersatzneubau

Einen unsanierten Block gibt allerdings noch im Wota-Bestand – die Thomas-Mann-Straße 1a und 1b. „Hier sind Abrissarbeiten und ein Ersatzneubau vorgesehen. Einen Termin gibt es aber noch nicht“, sagt Simon. Das wird der erste Wohnungshaus-Neubau der städtischen Gesellschaft überhaupt. Doch andere Aufgaben haben zunächst Vorrang – so der aktuell laufende Neubau der Kindertagesstätte Kükennest sowie die Erweiterung der Kita St. Moritz. Und dann gibt es ja noch ein Video-Projekt, wenn die erste Wohnung in der Robert-Blum-Straße als Referenzobjekt fertiggestellt ist. „Dann werden wir auf unserem eigenen Youtube-Kanal einen virtuellen Rundgang ermöglichen“, kündigt Simon an.

