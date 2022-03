IG Sehlis kämpft weiter um eine Parthebrücke Richtung Panitzsch

Taucha

Die Corona-Zeit hat es auch kleinen Gemeinschaften in den Tauchaer Ortsteilen erschwert, den regelmäßigen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. So wie im 190-Seelen-Dorf Sehlis. „Dennoch haben wir auch unter diesen Bedingungen unser Kirchweihfest durchgeführt. Doch anderes, wie zum Beispiel der Subbotnik 2020, ist ausgefallen“, berichtet Fridtjof Erbs. Der 63-Jährige ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Sehlis und sitzt zudem für die Grünen mit im Stadtrat.

Diesen Umstand sieht sein Stellvertreter Eberhard Gallschütz schon als einen Vorteil für die IG-Arbeit an: „Dadurch haben wir ein Ohr direkt im Stadtrat und auch kürzere Wege zur Stadtverwaltung, was immer mal helfen kann.“ Auch der 69-Jährige hofft, dass sich die Pandemie so entwickelt, dass bald wieder ein weitestgehend normales Gemeinschaftsleben mit Zusammenkünftigen, Konzerten oder Aktionen möglich sein wird. Wichtig sei, so Erbs, jetzt mit dem Dorffest weiterzumachen: „Da kommst du auch mit Leuten ins Gespräch, zu denen man sonst kaum Kontakt hat.“

Schild gegen wilden Müll

Doch es geht um weit mehr als um die Feiern. Am 2. April soll der nächste Subbotnik stattfinden. Dabei wird mit vielen Freiwilligen das Dorf aufgeräumt, Müll eingesammelt. Dass sich beim Thema Müll Einheimische wie Auswärtige manchmal nicht richtig benehmen, zeigt ein sarkastischer Spruch auf einem Schild, das von der IG am kleinen Wertstoffplatz aufgestellt wurde, um auf die wilde Vermüllung hinzuweisen. Offen sei, wer nun die illegale Grünschnitt-Deponie beseitigt, die immer wieder neue Umwelt-Sünder anzieht.

Ein ganz wichtiges Anliegen der IG ist die Wiederherstellung eines schon seit Jahren vermissten Rundweges um das Dorf. Durch Eigentümerwechsel, Einzäunungen und Bewirtschaftung von Wiesen und Äckern seien traditionelle Wegeverbindungen gekappt worden. Nicht zuletzt werde auch eine Brücke über die Parthe vermisst, sowohl für einen Rundweg als auch für eine Verbindung nach Panitzsch, sagt Erbs. Daran seien auch der Grüne Ring Leipzig, der Zweckverband Parthenaue sowie Taucha und Borsdorf interessiert. „Da laufen schon die Gespräche. Denn für Fußgänger und Radfahrer steht bisher nur die viel befahrene Ortsverbindungsstraße zur Verfügung“, so Erbs. Über die Wege soll auch beim jährlichen Treffen mit der Stadtverwaltung gesprochen werden, das in diesem Jahr noch aussteht.

Arbeiten an der Chronik

Im Kalender der IG stehen für dieses Jahr auch Baumpflanzungen, das Anschaffen einer Sitzgruppe am Ortsausgang Richtung Panitzsch sowie der sogenannte Hohlweg, der wieder begehbar gemacht werden soll. Generell sei das Thema Wege vielschichtig. „Wir sind zum Beispiel auch gemeinsam mit den Reitern im Gespräch, um Lösungen zu finden, wie die Wege auch bei feuchter Witterung nutzbar gehalten werden können. Sowohl für die Reiter, als auch für Radfahrer und Kinderwagen“, sagt Erbs.

Zu weiteren IG-Vorhaben gehöre die Arbeit an der Ortschronik. „Daran haben wir große Freude, wie haben schon viele ältere Bewohner interviewt“, berichtet Gallschütz. Auch der gute Kontakt zur Kirchgemeinde helfe. Bei dem in Arbeit befindlichen Werk könne man außerdem an die Chronik der Dorfschullehrer aus den 1950er Jahren anknüpfen. Gallschütz, der selbst in der Kirchgemeinde aktiv ist, weiß das gute Miteinander besonders zu schätzen. Denn das Gotteshaus im Ort steht nicht nur für Andachten, sondern auch für Konzerte, Ausstellungen und andere Veranstaltungen offen.

Von Olaf Barth