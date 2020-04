Im Garten grillen, Masken nähen und innehalten – Ostern 2020 wird eben anders

Leipzig

Dieses Osterfest wird so schnell niemand vergessen. So wenig erlaubt war zum Fest bislang noch nie. Was also tun? Die LVZ hörte sich im Leipziger Umland bei Männern und Frauen um, die eigentlich viel vorgehabt hätten.

Mit „zweieinhalb“ Töchtern feiern

Mario Preller (40), CDU-Stadtrat in Markkleeberg und Vorsitzender des Fördervereins Fahrradkirche, hätte das Osterfest gerne nach dem Besuch von Osterfeuer und Ostermette in der Martin-Luther-Kirche bei einem großen Familientreffen verbracht. Beides fällt nun aus, stattdessen wird viel miteinander telefoniert. Gefeiert wird im kleinen Kreis mit „zweieinhalb“ Töchtern, so Preller schmunzelnd. Johanna (10) und Emma (2) dürfen auf Ostereiersuche gehen, im August erwartet seine Frau Katharina die dritte Tochter. Auch die für den Ostermontag geplante feierliche Einweihung der historischen Glocke an der Fahrradkirche im Rahmen eines Gottesdienstes, auf die sich Preller gefreut hatte, ist verschoben. Das Areal in Zöbigker ist jedoch von 10 bis 18 Uhr geöffnet und lässt Einkehrern Zeit und Platz für Muße – natürlich mit sicherem Abstand.

Individuelle Masken nähen

Bei Bärbel Fraunholz (64), Vorsitzende des Heimatvereins Zwenkau, fällt der große traditionelle Spaziergang mit der ganzen Familie und vorgelesenen Zitaten aus dem Ostergedicht von Johann Wolfgang von Goethe flach. „Das ist jedes Jahr unser kulturelles Highlight mit viel Spaß dabei“, verrät Fraunholz. Stattdessen arbeitet sie an ganz besonderen Ostergeschenken. „Ich nähe Masken, jede ganz individuell mit unterschiedlichen Mustern“, erzählt sie. „Am Ostersonntag werden 14 Stück fertig, die ich den Familienmitgliedern mit einer kleinen Überraschung vor die Tür stelle.“ Das gemeinsame Osteressen ist verschoben, die Küche bleibt kalt. „Ich empfehle allen, bei den Zwenkauer Gastronomen zu bestellen, zum Beispiel im Schützenhaus“, rät Fraunholz, die in der Corona-Krise das tägliche Kochen für acht Angehörige übernommen hat.

„Ode an die Freude“ üben

Großpösnas Schalmeien-Vereinschefin Katrin Reimann wollte am Sonnabend mit dem Ensemble zu einem Geburtstags-Auftritt nach Nossen fahren. Danach wäre die Reise Richtung Thüringen zum Familientreffen fortgesetzt worden. „Nun werden wir uns zuhause im kleinen Familienkreis am Grill entspannen und die Sonne genießen. Gott sei Dank haben wir einen Garten“, sagt die 52-Jährige. Außerdem übt sie wie die anderen Schalmeien-Spieler jetzt individuell das Stück „Ode an die Freude“ ein: „Ich habe die Noten verschickt. Nach der Krise werden wir das Lied zur Erinnerung an diese Zeit am Anfang unserer Auftritte immer mal spielen.“

Im Freien kochen

Mit Frau Xandra und Kindern (11 und 14 Jahre) plante Tauchas Stadtwehrleiter Cliff Winkler eine Fahrt mit dem Wohnwagen nach Sandersdorf-Brehna. Gemeinsam mit befreundeten Familien sollten dort auf dem Campingplatz mit vielen Leuten schöne Tage verbracht werden. „Das fällt nun aus. Ich habe einen Essensplan gemacht und werde versuchen, so viel wie möglich Grill und Feuerschale zu nutzen und im Freien kochen. Zum Glück haben wir einen kleinen Garten“, erzählt der 43-Jährige. Campingersatz sei das natürlich nicht, aber man müsse das Beste aus der Situation machen und viel mit den Kindern spielen, sie beschäftigen: „Die brauchen Bewegung, zumal ja auch Training und Spiele im Fußballverein ausfallen.“

Gesund bleiben

Gastwirt Andreas Groitzsch von der Grünen Eiche in Gärnitz wollte eigentlich 85 Gäste einer Goldenen Hochzeit bewirten. „Das findet nun natürlich nicht statt“, sagt er. Der Herd bleibt dennoch nicht kalt. „Wir bieten einen Abholservice an“, erklärt er. Und schränkt gleich ein: „Aber für den Ostersonntagmittag sind wir schon ausgebucht, da können wir keine Bestellungen mehr annehmen.“ Wegfahren wollten die Groitzschs zu Ostern nicht. Schließlich wäre ansonsten bei diesem schönen Wetter mindestens der Freisitz voll gewesen. „Ich habe mich der Sache gefügt“, so der Wirt. „Bei mir ging es gar nicht darum, dass ich nicht aufmachen darf. Ich hätte es in so einer Situation auch nicht gewollt.“ Er hoffe nun, dass alle gesund bleiben – und im Sommer wieder auf seinem Freisitz ein Getränk genießen können.

Mal innehalten

„Wir hätten jetzt eigentlich richtig zu tun“, erklärt Henrik Mroska, Vorsitzender des Vereins Kulturpilger Kleinliebenau. „Stattdessen haben wir jetzt eine Zäsur und können nicht einfach so durchs Jahr rollen.“ Was er auch nicht so schlecht finde. Am Wochenende seien viele Veranstaltungen an der Kleinliebenauer Kirche geplant gewesen, keine einzige findet nun statt. „Aber beim Osterläuten um 12 Uhr machen wir natürlich mit“, so Mroska. Dafür fahre er extra zur Kirche, nehme sich Zeit zum Meditieren. „Die Zeit jetzt ist wirklich schlimm, insbesondere für alle Betroffenen“, erklärt er. „Aber ich sehe es positiv, dass wir jetzt alle mal die Zeit haben, innezuhalten.“

Anm. d. Red.: Das Feuerschalen-Verbot wurde nach der Umfrage erlassen. Natürlich verzichtet nun auch Tauchas Stadtwehrleiter auf das kleine Feuer.

Von Linda Polenz, Gislinde Redepenning und Olaf Barth