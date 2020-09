In Taucha müssen Hunde künftig an der Leine geführt werden

Taucha

In der Parthestadt gilt ab 2. Oktober die nächsten zehn Jahre eine neue Polizeiverordnung. Beschlossen wurde sie am Donnerstagabend einstimmig vom Tauchaer Stadtrat. Mit ihr werden nun unter anderem verstärkt Spielplätze vor missbräuchlicher Nutzung geschützt sowie Zeiträume für lärmintensive Haus- und Gartenarbeit genannt. Zu den maßgeblichen Neuerungen gehört aber auch, dass Hunde künftig generell in der Öffentlichkeit von einer geeigneten Person an der Leine geführt werden müssen. Diesen Leinenzwang gab es bisher in Taucha nicht. Von der neuen Regel ausgenommen sind derzeit drei Plätze, die als Freilaufflächen gekennzeichnet werden sollen: Eine Wiese an der Kriekauer Straße nahe der Kegelbahn, ein Abschnitt der Glockentiefe sowie ein Teil der ehemaligen Festwiese in Dewitz. Doch am dritten Standort gibt es Konfliktpotenziel. Denn für die einstige Festwiese gibt es bereits eine Nutzungsvereinbarung der Stadt mit der Kita Spatzennest, die gleich gegenüber ihr Domizil hat.

Die ehemalige Festwiese in Dewitz soll künftig links in einen Kita-Spiel- und Bolzplatz sowie rechts neben der neuen Hecke in. Quelle: Olaf Barth

Leinenzwang gegen Hundetourismus

Auf LVZ-Nachfrage bestätigte Kathrin Gottschalk vom Bau-Fachbereich, dass diese städtische Fläche der Kita als Spiel-, Tobe- und Bolzfläche zur Verfügung gestellt und dafür tauglich gemacht wurde. Zur Wahl des Areals als Freilauffläche für Hunde verwies sie an Ordnungs-Fachbereichsleiter Jens Rühling, der am Freitag aber krankheitsbedingt für Nachfragen nicht erreichbar war. Im Stadtrat hatte er allerdings zugesagt, dass der Spielplatz baulich klar von der Hundefläche abgetrennt wird. Zur Einführung des Leinenzwangs verwies Rühling zudem auf die Leipziger Polizeiverordnung, an der sich die Tauchaer anlehne und in der die Leinenpflicht bereits verankert ist. „Viele Leipziger kommen jetzt an den Stadtrand, in den ländlichen Raum, wo ihre Hunde noch frei herumlaufen dürfen“, so Rühling. Im Vorfeld hatte Bürgermeister Tobias Meier bereits informiert, dass die Stadträte auf den Leinenzwang in der neuen Verordnung bestanden hatten, um so auch dem Hundetourismus etwas entgegenzusetzen. Laut Meier ist die Stadt bestrebt, weitere Freilaufflächen auszuweisen.

Aus der Kita Spatzennest (hinten) kommen die Kinder auf die ehemalige Festwiese zum Spielen. Der Streifen daneben zwischen neu angepflanzter Hecke und Straße soll frei laufenden Hunden vorbehalten bleiben, ein Zaun beide Flächen trennen. Quelle: Olaf Barth

Kita nicht begeistert

In Dewitz ist die stellvertretende Kita-Leiterin Gabi Eckhardt nicht glücklich über die Entscheidung für die benachbarte Hundefläche. Zwar nutzt die Kita in der Tat nicht den gesamten großen Bereich. Mit Elternhilfe und Fördermitteln aus dem Sächsischen Mitmachfonds wurde bereits eine Hecke als optische Grenze des Spielplatzes angepflanzt. „Wir wissen ja gar nicht, wie die Kinder auf die Hunde reagieren, manche haben Angst. Also begeistert sind wir nicht“, sagte die 59-Jährige. Außerdem sei der Bolzplatz doch für alle Dewitzer gedacht, nicht nur für die Kita. Am 18. September soll dennoch der neue Spielplatz feierlich eingeweiht werden. Auf Unverständnis stößt die Aufteilung der Fläche auch bei Stadtrat Jens Barthelmes (UWT). Der Stuckateurmeister hatte die beiden Fußball-Tore gesponsert und fest verankert aufstellen lassen. „Im Ausschuss am Montag war von dieser Hundefläche noch nicht die Rede“, kritisierte er.

Mit Inkrafttreten wird die neue Polizeiverordnung auf der Homepage der Stadt Taucha komplett unter dem Stichwort Ortsrecht veröffentlicht.

Von Olaf Barth