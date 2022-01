In Tauchas Bäckerei Berthold werden wieder Brötchen gebacken

Taucha

An der Ecke Leipziger-/Manteuffelstraße weht Passanten am Freitagvormittag ein Duft von frischen Backwaren um die Nase. Wie das, die Bäckerei Berthold ist doch seit zwei Jahren geschlossen? Richtig muss es jetzt heißen: war geschlossen. In der Backstube wird ab der Nacht zu Montag wieder voll produziert. Der verführerische Duft am Freitag rührte von einem Probelauf der Tauchaer „Bio Back Welt“. Das kleine Unternehmen zog mit seiner Produktion von den Wyn-Passagen in der Dewitzer Straße an die B 87 und will ab März zusätzlich im Bäckerladen nun auch selbst Brot, Brötchen, Kuchen und Teilchen verkaufen. Bis dahin werden damit wie bisher rund 20 Bio-Läden in Leipzig und Umgebung beliefert.

Ofen fast zu schwer

Nach dem Umzug mussten alle Maschinen neu aufgestellt, installiert und getestet werden. „Es hat alles geklappt, unsere Bäcker sind zufrieden, es kann losgehen“, sagt Chefin Ines Fischer erleichtert mit Blick auf die frisch gebackenen, noch warmen Doppelbrötchen. Dabei war die 46-Jährige diese Woche nicht immer so zuversichtlich: „Obwohl wir unseren Stikkenofen auseinander gebaut hatten, wog das größte Teil immer noch 700 Kilogramm. Wir waren am Limit und fast schon am Aufgeben.“ Doch ihr Team mit allen Bäckern habe großartig mit angepackt und die Verladung doch noch geschafft.

Die Tauchaer Bio-Bäckerin Ines Fischer zieht in die Backstube der ehemaligen Bäckerei Berthold um. Quelle: Olaf Barth

Bertholds freuen sich

Nach 14 Jahren verlässt die Bio-Bäckerei ihr altes Domizil, das nun der AC Taucha als Trainingsstätte für seine Matten-Kampfsportler herrichtet (die LVZ berichtete). Ihr Motiv für den Umzug in das Quartier der Familie Berthold beschreibt Fischer so: „Ich unterstütze mit meiner Miete lieber einen hiesigen Bäcker im Ruhestand als länger einen Immobilien-Konzern, bei dem ich nur eine Nummer unter tausenden Mietern bin.“ Rainer Berthold hört das gern, vor allem auch, weil nach seinem Ruhestand vor zwei Jahren nun wieder Leben in die Backstube einzieht. Hier hatte der Bäckermeister selbst 44 Jahre gearbeitet und seine Frau Ilona im Laden daneben die Produkte verkauft. „Wir freuen uns, dass hier wieder gebacken und bald auch Kunden bedient werden. Natürlich war ich beim Probebacken dabei. Die Semmeln sehen gut aus. Meine Nachfolgerin hat alles im Griff. Sie ist eine Erfahrene, ich wünsche ihr alles Gute“, sagt der Experte. Er hat Fischer seinen Etagenbackofen, und das Kühlaggregat überlassen, die Backstube frisch malern und fliesen sowie mit neuer Elektrik auf Vordermann bringen lassen.

Backen als Familientradition

Die Weltewitzerin Ines Fischer stammt aus einer Bäckerfamilie und ist vielen Älteren in Taucha und Umgebung noch unter ihrem Mädchennamen Fiedler bekannt. Fiedlers betrieben seit 1911 über Generationen in Weltewitz ihren weithin bekannten und beliebten Bäckerladen, der 2016 für immer schloss. Ines, Tochter des letzten Bäckerpaares, geht als gelernte Konditormeisterin und weiterqualifizierte Bäckerin ihren eigenen Weg. Inzwischen blickt sie auch schon auf 26 Jahre Berufserfahrung zurück. Nachtarbeit sei sie gewöhnt: „Wenn man seinen Beruf liebt, hinterfragt man nicht die Arbeitszeit, das gehört dann dazu.“

Brotsorten auf Bestellung

In ihrer Spezialisierung auf Bio-Produkte sieht sich Fischer mit dem wachsenden Markt bestätigt. Die Nachfrage sei groß, etwa nach Vollkornprodukten. 14 Brötchen-Sorten, 15 Sorten Brot, zehn verschiedene Blechkuchen und viele Teilchen wie Rumkugeln, Pfauenaugen oder Dinkeltaler werden in den Nächten gebacken. Alles Handarbeit in kleinen Chargen wie bestellt. „Wir verwenden nur Rohrzucker und Bio-Mehle. Und auch alle anderen Zutaten haben Bio-Qualität“, so Fischer.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch nach Weltewitz hatte sie zum Beispiel ihre Dinkel-Taler und andere Bio-Produkte geliefert, wo sie guten Absatz fanden. Bald soll es das alles nun in dem Tauchaer Laden geben. Nur steht dann nicht mehr „Berthold“, sondern „Bio Back Welt“ über dem Schaufenster. Ob Fischers Töchter (11 und 14) einmal die Fiedlersche Familientradition fortsetzen, steht noch in den Sternen: „Auf jeden Fall freuen sie sich schon auf die Ladeneröffnung und wollen mithelfen“, sagt die Mutter.

Von Olaf Barth