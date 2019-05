Taucha

Am Freitag wurde für den Anbau an Tauchas Regenbogen-Grundschule das letzte von insgesamt 48 vorgefertigten Gebäude-Modulen angeliefert und aufgestellt. Grund genug für die Stadt Taucha, zum Richtfest einzuladen. Immerhin werden hier 5,5 Millionen Euro aus dem Stadtsäckel investiert, Fördermittel gibt es keine.

„Gott segne die Schule, auf dass alle Freude und Spaß damit haben.“ – Kurz und bündig fiel am Donnerstag der Richtspruch von Bauleiter Timo Rosenlöcher auf dem Baugerüst aus, ehe er traditionell ein Glas zerschellen ließ. Die etwas längere Rede blieb dann Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) vorbehalten. Im Beisein der Bauleute, zahlreicher Stadträte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bekräftigte Meier das Ziel, den Schulanbau in den ersten Wochen des neuen Schuljahres in Betrieb nehmen zu wollen. Zeitweise bis zu 40 Arbeiter hätten auf der Baustelle für ein gutes Vorankommen gesorgt. Für die 1994 gebaute Regenbogen-Grundschule in der Rudolf-Breitscheid-Straße ist das nach 2008 bereits die zweite Erweiterung.

2000 Quadratmeter Nutzfläche

Mit dem Anbau wird die Grundschule statt wie jetzt dreieinhalbzügig dann fünfzügig betrieben werden. Die Schülerzahl steigt von rund 340 auf circa 500. Dennoch werden sich die Arbeits- und Lernbedingungen räumlich und von der Ausstattung her für Schüler und Lehrer verbessern. Auch für den Hort wird sich dann die Situation entspannen. In den 48 von der Alho Systembau GmbH produzierten und per nächtlichen Schwerlasttransporten nach Taucha geschafften Modulen finden zwölf Klassenzimmer mit je 70 Quadratmeter Fläche Platz. Hinzu kommen unter anderem ein Sportraum mit 220 Quadratmetern, zahlreiche Funktionsräume und vieles mehr. Insgesamt wurden 2000 Quadratmeter Nutzfläche angebaut. Für Barrierefreiheit sorgt ein Aufzug. Die Klassenräume sollen nach modernsten IT-Standards ausgestattet werden.

Schullandschaft wächst weiter

Doch dieser Anbau ist nur ein Puzzlestein bei der Erweiterung der Tauchaer Schullandschaft in der wachsenden Stadt. In der Oberschule wurde bereits das Dachgeschoss ausgebaut, das Haus II des Gymnasiums erhielt einen Anbau und für eine dritte Grundschule wird bereits geplant. Diese soll zum Schuljahr 2022/23 an den Friedrich-Ebert-Wiesen eröffnet werden, blickte Meier voraus. Zunächst allerdings dankte er allen Beteiligten, für den zügig beschlossenen, geplanten und jetzt schon montierten Anbau an der Regenbogen-Grundschule. Für Bauleiter Rosenlöcher aus Morsbach bei Köln ist dieser Auftrag sogar etwas ganz Besonderes: „Am Bau dieser Schule und am ersten Anbau waren bereits mein Vater und mein Onkel mit beteiligt.“

Von Olaf Barth