Ines Fischer öffnet in Taucha Bio-Bäckerladen

Taucha

Gerade wirbeln Bäcker Stefan Jentzsch und seine Chefin Ines Fischer mit Eimer und Lappen durch den Laden der früheren Bäckerei Berthold. Verkaufstheke, Fensterbretter, Schaufenster werden blitzblank geputzt. Und kurz nach Mittag nehmen sie das Berthold-Schild von der Fassade ab. Der Rahmen dient immerhin noch als Basis für den neuen, darüber montierten Namen: Bio Back Welt. „Wir werden natürlich auch noch dekorieren, dann kann es losgehen. Hauptsache, die Kasse läuft bis dahin, denn da hat sich in den letzten Jahren ja technisch einiges getan“, hofft Ines Fischer auf einen gelingenden Start.

Begrenzte Öffnungszeiten

Am ersten Frühlingsmontag, am 21. März, soll die Bio-Bäckerei um 7 Uhr öffnen. Eine Premiere für die 46-jährige Fischer. Seit Januar produziert sie bereits in der Backstube ihres Vorgängers Rainer Berthold ihre Produkte, die in Leipzig und Umgebung an rund 20 Bio-Läden ausgeliefert werden. Sie hatte zu Jahresbeginn gegenüber der LVZ angekündigt, den Leerstand in dem traditionsreichen Ladenlokal im März beenden zu wollen. Und sie hält nun Wort. „Zum warm werden“ mit der Kundschaft sind die Öffnungszeiten vorerst auf montags und freitags, jeweils von 7 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr, begrenzt. Zusätzlich wird noch samstags von 7 bis 11 Uhr geöffnet.

„Mal schauen, wie unsere Bio-Produkte angenommen werden. Ich werde selbst im Laden stehen, gern den Kunden unsere Zutaten erklären; erzählen, aus welcher Mühle sie kommen und wie unsere Produktionsweise aussieht“, sagt Ines Fischer. Aber es liegen auch Deklarationsflyer aus, in denen für Produkte wie Brot, Brötchen, Gebäck und Kuchen beschrieben ist, aus welchen Mehlsorten und anderen Inhaltsstoffen sie bestehen.

Von Olaf Barth