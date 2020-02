Jugendparlament – Rekordbeteiligung in Taucha

Taucha

Die Parthestadt hat ein neues Jugendparlament (Jupa). Bei der Wahl am Mittwoch gab es für die 15 zur Verfügung stehenden Mandate 14 Bewerber im Alter von zehn bis 22 Jahren. Alle wurden gewählt, teilte Jens Rühling am Freitag mit. Als Leiter des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit und Soziales betreute er die Wahl. Insgesamt wurden in den beiden Wahllokalen in der Oberschule und im Geschwister-Scholl-Gymnasium 387 Stimmzettel abgegeben, davon waren 365 gültig. Das war zugleich bei der sechsten Wahl zu einem Tauchaer Jugendparlament die bislang höchste Wahlbeteiligung. Mit 14 Mitgliedern ist das neue Jugendparlament nun auch wesentlich größer als das alte, in dem zum Schluss von den formal sieben Mitgliedern nur noch drei aktiv mitwirkten.

Emily Meister übernimmt den Vorsitz

In der konstituierenden Sitzung wurde Emily Meister von den 14 Mitgliedern zur neuen Vorsitzenden und Jupa-Sprecherin gewählt. Die 17-Jährige besucht die 11. Klasse des Gymnaisums. Ihre Stellvertreterin wurde Aline Linnemüller, um die Finanzen kümmert sich künftig der bisherige Sprecher Tom Richter. Die Zehntklässlerin Alunga Enkhsuren aus dem Gymnasium erhielt mit 245 die mit Abstand meisten Stimmen. Die weiteren Mitglieder sind Anna Rabea Christ, Bela Behr, Ellen Beth, Leon Fürst, Lisa-Marie Große, Maximilian Rautenberg, Dina Romanov, Eric Stephan und Hanna Thon.

Installation von Fahrradboxen ist wichtiges Projekt

Wie Emily Meister auf LVZ-Anfrage mitteilte, wurden bereits erste Arbeitsgruppen gegründet, um die inhaltliche Arbeit aufnehmen zu können. So will sich das Parlament unter anderem um Schulhofgestaltung und die Ausstattung der Spielplätze kümmern. Der Jugendclub soll ausgebaut und die Homepage des Gremiums überarbeitet werden. Ein wichtiges Projekt sei die Installation von Fahrradboxen am Bahnhof und an der Straßenbahnendstelle. Gemeinsam mit dem Schulsozialarbeiter und anderen Jugendlichen soll zudem die Badergasse mit Graffiti-Kunst gestaltet werden. „Außerdem wollen wir öffentlichkeitswirksamer an den Schulen werden und uns dort stärker einbringen“, sagte die neue Sprecherin.

Von Olaf Barth