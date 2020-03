Junge Forscher untersuchen Klärwerk-Einfluss auf die Parthe

Taucha

Über einen ersten Platz beim Regionalwettbewerb „Schüler experimentieren“ und einen Sonderpreis freuen sich die Brüder Jonas (14 Jahre/Klasse 8 a) und Julius Petzke (12/6 e) aus dem Geschwister-Scholl-Gymnasium. Sie hatten mit ihrer 14-seitigen Arbeit samt mündlicher Ergebnispräsentation zur Untersuchung der Parthe-Wasserqualität die Jury mit Uni-Professoren und Wirtschaftsvertretern überzeugt und dürfen nun beim Landeswettbewerb mitmachen. Jonas erklärt, worum es geht: „Einige glauben, dass sich durch Einleitungen aus einem Klärwerk die Wasserqualität von Flüssen verschlechtert. Wir wollten rausfinden, ob das stimmt.“ Als Tauchaer kennen sie das hiesige Klärwerk und die Parthe – hier sollte der Frage nachgegangen werden. Bei Christian Wille stießen die beiden auf offene Ohren. Er ist Vater eines Schülers und betreut im Rahmen der Ganztagsangebote ehrenamtlich die Arbeitsgemeinschaft Jugend forscht und hauptberuflich als System-Ingenieur Computernetzwerke.

Wasserqualität bleibt gleich

Gemeinsam wurde das Vorgehen besprochen, im Internet recherchiert und mit Anett Kaukusch von der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt Nordsachsen eine sachkundige Helferin gefunden. „Mit ihrer technischen Ausrüstung konnten wir die Wasserproben nehmen und untersuchen. Sie half uns auch bei der Auswertung“, berichtet Julian. Die Wasserentnahme erfolgte zunächst vor dem Klärwerk an der Parthebrücke in Cradefeld und danach hinter dem Klärwerk an der kleinen Brücke bei Seegeritz. Nitrate, pH-Wert, Ammonium, Sauerstoffgehalt und mehr wurden gemessen. Die Auswertung der Proben und der Vergleich der Ergebnisse von beiden Entnahmestellen fasst Jonas zusammen: „Das Wasser wird nicht schlechter, die Beeinflussung des Klärwerkes ist nicht groß, einige Parameter sind sogar besser als vorher.“ In der eingereichten Arbeit liest sich das so: „Durch die Abwassereinleitung haben sich einige Parameter geringfügig verändert. Die Wasserqualität ist aber im Rahmen der geltenden Richtwerte gleich geblieben und hat sich nicht signifikant verschlechtert.“ Das Klärwerk richte in der Umwelt keinen Schaden an. Die Brüder sind zufrieden, denn „wir haben unser Forschungsziel erreicht und die Frage beantwortet“.

Fachleute helfen

„Aufatmen“ können nach diesem Ergebnis nun auch Dirk Baum (39) und Theo Holzmann (23). Die beiden Mitarbeiter der Leipziger Wasserwerke unterstützten das Schülerprojekt, öffneten für sie das Klärwerk und erklärten den Reinigungsprozess, der in der Schülerarbeit ebenfalls beschrieben wird. Natürlich wurden die zwei Experten nicht wirklich vom Ergebnis überrascht. „Wir haben so strenge Auflagen und untersuchen vor der Einleitung in die Parthe in unserem Labor selbst das Wasser. Das Abwasser wird so gereinigt, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind und es aus dem Klärwerk in bestmöglicher Qualität weitergeleitet wird“, erklärt Baum. Der Preis für die Schüler und deren Qualifikation für die nächste Runde mache auch sie stolz. „Wir freuen uns und haben ihnen gern geholfen“, sagt Holzmann.

Von Olaf Barth