Junge Leute helfen am Sehliser Begegnungshaus

Taucha

Im künftigen Bildungs- und Begegnungshaus Sehlis wird in dieser Woche noch mehr als sonst fleißig gebohrt, gehämmert und geschliffen. Denn der in diesem Vierseitenhof ansässige Verein „Werkstatt für nachhaltiges Leben und Arbeiten“ erhält für gut eine Woche tatkräftige Unterstützung von rund 30 jungen Leuten, die bei dem Ausbau des künftigen Treffpunktes kräftig helfen, darunter auch vier Schülerinnen aus Angers im Westen Frankreichs. Die Jugendlichen und ihre erwachsenen Unterstützer absolvieren in Sehlis das traditionelle Workcamp, das alljährlich von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Machern in verschiedenen Orten veranstaltet wird.

Helen Rötzsch und Leonard Peisker schleifen ein altes Holztor ab. Quelle: Olaf Barth

Freude über das Geschaffte

Mit Ohrschützern auf dem Kopf schleifen Leonard Peisker und Helen Rötzsch ein altes großes Holztor ab. „Ich arbeite gern handwerklich und körperlich, das entspannt. Sonst habe ich ja eher eine kopflastige Arbeit“, sagt die 27-Jährige Lehrerin für Kunst und Englisch. Holz sei ein tolles und dankbares Material, weil es gleich schön aussehe, wenn es abgeschliffen und eingeölt wird. Ihr junger Kollege auf Zeit stimmt zu. „Es ist aber auch die Gemeinschaft, die Spaß macht. Man arbeitet zusammen, freut sich über das, was geschafft wird. Mir gefällt es hier, alle sind nett, niemand wird ausgegrenzt und wir unternehmen in der Freizeit viel zusammen, das ist sehr entspannend“, schildert der 16-Jährige seine Eindrücke.

Auch die vier französischen Schülerinnen fühlen sich im Camp wohl. Quelle: Olaf Barth

Lehm für die Wände

Im künftigen Begegnungshaus sind an verschiedenen Stellen junge Leute dabei, unter fachkundiger Anleitung Decken zu dämmen und Dampfsperren einzubauen. Für das Anbringen von Leisten wandert der Akku-Schrauber von Hand zu Hand. In einem anderen Raum stehen und knien Leonie (14) aus Altenbach, Catalina (14) aus Püchau, Jasmin (20) aus Deuben und Viktoria (18) aus Machern vor einer Wand. Ringsum Eimer voller Lehm, den die jungen Frauen und Mädchen mit ihren Kellen geschickt auf die Wand bringen.

Gemeinsam werden Bretter gehalten und an die Decke gebohrt. Quelle: Olaf Barth

Für Viktoria Kemenah ist das nicht der erste Einsatz dieser Art. Schon vor zwei Jahren in Polenz hatte die Borsdorfer Gymnasiastin mit Lehm gearbeitet. „Die Workcamps machen total Spaß. Man lernt verschiedene Tätigkeiten und wird auch entsprechend seiner Fähigkeiten eingesetzt“, sagt die 18-Jährige, die an dem Tag gemeinsam mit Kilian Peisker (32) die Tagesleitung inne hat. Das heißt, für reibungslose Arbeitsabläufe zu sorgen, die Leute einzuteilen, aber auch die Pausenzeiten samt Verpflegung zu organisieren.

Gemeinschaft am Feuer

„Das Camp läuft sehr gut. Wir verstehen uns alle, waren in der Freizeit schon baden und Eis essen, heute wollen wir paddeln gehen. Und eine Band und ein Gospelchor von der Tauchaer Kirchgemeinde waren auch schon da“, sagt Camp-Organisator André Rotter (51). Denn bevor es zum Schlafen in die Zelte geht, sitzen die jungen Leute am Feuer zusammen, singen oder unterhalten sich. Glücklich über das Camp ist auch Michael Götze (43) vom Vorstand des gastgebenden Vereins. „Wir sind sehr froh, kommen dank der sehr motivierten jungen Leute an verschiedenen Stellen bei unserem Projekt weiter.“

Von Olaf Barth