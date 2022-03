Kahlschlag neben Siedlung Waldenau in Taucha

Taucha

„Wissen Sie, was hier passieren soll? Das sieht ja furchtbar aus. Warum wurde hier gerodet?“, fragt eine ältere Dame und schaut sich irritiert um. Regelmäßig kommt sie mit ihrer Freundin beim Nordic Walking an dem Wäldchen neben der Tauchaer Siedlung Waldenau vorbei. Beide unterbrechen ihr Training und registrieren mit Entsetzen die kahlgeschlagene Fläche, die an der Stadtgrenze zu Leipzig neben der Portitzer Straße verläuft.

Im Rathaus der Parthestadt weiß niemand, was in der Waldenau vorgefallen sein könnte. Die Kommune verweist vielmehr auf das Landratsamt: „Es hat wohl einen Eigentümerwechsel und Auflagen gegeben, Totholz zu entfernen. Wir sind aber nicht involviert.“ Ein Antrag auf Bebauung liege der Stadt jedenfalls nicht vor.

Es soll wieder etwas wachsen

Aus dem nordsächsischen Landratsamt in Torgau kommen die Antworten. Zuständig für das Gebiet ist dort die Untere Forstbehörde, die zum Ordnungsamt gehört. Dessen Leiterin Patricia Groth teilt auf LVZ-Anfrage mit, dass es sich bei der Abholzung nicht um eine Rodung, also nicht um eine dauerhafte Waldumwandlung handelt. Wäre dem so, würde nicht nur das Holz geerntet, sondern würden auch die Wurzelstöcke entfernt. Die allerdings blieben im Boden, sodass korrekterweise von einem Kahlschlag gesprochen werden müsse. Die 1,3 Hektar große, in Privathand befindliche Fläche bleibe laut Gesetz Wald. Eine Genehmigung für einen Kahlschlag müsse erst ab einer Flächengröße von zwei Hektar beantragt werden.

Die Baumstämme aus dem kahlgeschlagenen Wald liegen nun am Straßenrand zum Abholen bereit. Quelle: Olaf Barth

Es gab wohl keinen Hinweis

„Wir haben das kahlgeschlagene Areal am 2. März aufgenommen und dokumentiert. Nach Sächsischem Waldgesetz muss es innerhalb von drei Jahren wieder aufgeforstet werden beziehungsweise durch Naturverjüngung wieder bestockt sein“, erläutert Groth. Auf der Fläche seien die Baumarten Esche, Ahorn und Pappel im Alter von 40 bis 60 Jahren eingeschlagen worden. Die Untere Forstbehörde habe die Eigentümer vor kurzem darauf hingewiesen, angesichts abgestorbener Pappeln und Ahornbäume ihren Verkehrssicherungspflichten gegenüber der Straße und den Anliegern nachzukommen. Ordnungsamtsleiterin Groth: „Weitere Absprachen mit uns hat es nicht gegeben, auch nicht mit der Unteren Naturschutzbehörde, da diese Maßnahmen nicht der Naturschutzgesetzgebung unterliegen.“ Ob die Anwohner im Vorfeld informiert wurden, sei dem Landratsamt nicht bekannt. Allerdings wies die Behörde darauf hin, dass es in der forstlichen Praxis auch nicht üblich sei, die Anlieger im Vorfeld zu informieren.

