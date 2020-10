Taucha

Auch im Jahr 2021 wird es wieder einen Parthekalender geben. Für die beliebten und meist schnell vergriffenen Datumsanzeiger gehen Naturschützer Bernd Hoffmann auch weiterhin die Ideen nicht aus. Den neuen Kalender, die mittlerweile 31. Version, hat der 77-Jährige unter das Thema „ Vogelwelt der Parthenaue“ gestellt. Viele Aufnahmen von den gefiederten Freunden hat Hoffmann zusammengetragen und rückt so die Landschaft entlang der Parthe auch als vielfältigen Lebensraum in den Mittelpunkt. Für zahlreiche, auch seltene Vogelarten, sei die Parthelandschaft ein attraktives Brutgebiet.

Seltene Vögel vorgestellt

„Etwa 100 Vogelarten, davon 15 auf der Liste vom Aussterben bedrohter Arten, sind nachgewiesen“, so Hoffmann. 36 davon stellt er in ihren Habitaten, also Gewässern, Wäldern, Wiesen, Feldern, Parks und Gebäuden in dem neuen Kalender vor. Die Palette der Abbildungen reiche von der kleinen Schwanzmeise bis zum Kolkraben, vom Eisvogel bis zum Pirol und vom Weißstorch bis zur Schleiereule. Unter der Autorschaft des Plaußiger Bernd Hoffmann fungiert der Heimatverein Taucha erneut als Herausgeber dieses Kalenders. Gegen eine Schutzgebühr von acht Euro kann er beim Verein oder in der Tauchaer Buchhandlung „Leselaune“ erworben werden.

Von Olaf Barth