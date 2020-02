Kathrin Rentsch ist die neue Chefin am Gymnasium Taucha

Taucha

Mit der Eilenburgerin Kathrin Rentsch hat Tauchas Geschwister-Scholl-Gymnasium eine neue Leiterin bekommen, die sowohl den Schulbetrieb als auch das Behördenleben im Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) kennt. Seit 2014 arbeitete die 57-Jährige dort im Leipziger Standort. Ein Vorteil, wie sie sagt: „Ich kenne nun beide Seiten und konnte in der Behörde wertvolle Erfahrungen sammeln. Ohne die versteht man als Lehrer ja manchmal nicht, was dort passiert.“ Jetzt wechselt die studierte Deutsch- und Geschichtslehrerin wieder auf die andere Seite, die ihr ebenfalls gut bekannt ist. Seit 1992 hatte sie das Gymnasium in Eilenburg mit aufgebaut und dann nach 28 Jahren in Wurzen eine Fachleiterstelle angetreten, ehe sie dem Ruf des Lasub folgte.

Runden Tisch besucht

In der Schulkonferenz des Tauchaer Gymnasiums mit Schülern, Lehrern, Eltern und Vertretern des Landratsamtes habe sie am 29. Oktober 2019 bei ihrer Vorstellung schon mal Befürchtungen zerstreuen können, dass sich jemand als Leiterin bewirbt, der noch nie selbst vor Schülern gestanden hat. „Ich habe vor allem Elft- und Zwölftklässler unterrichtet und in Eilenburg auch einige Programme wie die gegen Gewalt oder gegen sexuellen Missbrauch angeschoben“, sagt die neue Schulleiterin. Weil Schüler sie auf rechtsradikale Vorfälle in Taucha aufmerksam machten, sei sie auch zum jüngsten Runden Tisch gegangen, um sich ein Bild zu verschaffen.

Stadträtin in Eilenburg

Rentsch ist verheiratet, hat drei Kinder und drei Enkel. Als Abgeordnete des Vereins Freigeister ist sie im Eilenburger Stadtrat auch kommunalpolitisch aktiv. Ihr künftiges Agieren am Gymnasium beschreibt sie so: „Ich bin für alle offen, aber nicht für alles. Ich gehe davon aus, dass nicht nur der Name der Schule Programm ist, sondern bei allen auch im Kopf Klarheit herrscht gemäß ,wehret den Anfängen’“. Ansonsten möchte sie jetzt vor allem zuhören, bevor sie beginnt, ihre vielen Ideen umzusetzen. Wichtig sind ihr offene Türen, Gespräche und dass die Schule rechtssicher geführt wird. Unterschiedliche Bezahlungen von Lehrern müsse man zum Beispiel aushalten und moderieren. „Vor Ihnen steht eine Schulleiterin, die auch nicht verbeamtet ist, aber ich bin hier, weil ich gern mit Menschen arbeite, dafür gebe ich meine ganze Energie“, sagt Rentsch.

Von Olaf Barth