Die Stadt Taucha hat neue Auslaufflächen für Hunde festgelegt. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde der entsprechende Abschnitt in der erst im September verabschiedeten neuen Polizeiverordnung wieder geändert. Die ehemalige Dewitzer Festwiese wird nun nicht mehr mit aufgeführt. „Es gab Diskrepanzen und Diskussionen in der Verwaltung“, versuchte Ordnungs-Fachbereichsleiter Jens Rühling die kurzfristige erneute Vorlage der erst im September beschlossenen neuen Polizeiverordnung zu erklären.

Fläche wird nicht geteilt

Damit bestätigte er indirekt, dass es im Rathaus schlichtweg eine Kommunikationspanne zwischen den beteiligten Fachbereichen gab. Auch Bürgermeister Tobias Meiers ( FDP) Kommunikation dazu gegenüber Beteiligten und der Öffentlichkeit konnte den Widerspruch nicht auflösen und hinterließ Fragezeichen. Die Wellen schlugen hoch, besonders Eltern und Erzieher der Kita Spatzennest verstanden die Welt nicht mehr. Denn ein Teil der Wiese sollte abgetrennt und als Hundefläche zur Verfügung stehen. Die Einrichtung liegt gegenüber der ehemaligen Dewitzer Festwiese und hatte gerade die von der Stadt gepachtete Fläche mit zwei Fußballtoren und einer Hecke zum Spielplatz entwickelt (die LVZ berichtete).

Vier Wiesen bestimmt

In der jüngsten Oktobersitzung legte die Verwaltung den Stadträten nun eine neue Anlage zur Polizeiverordnung vor. „Nach weiteren intensiven Beratungen und Prüfungen werden hiermit geänderte Hundefreilaufflächen ausgewiesen“, heißt es in der offiziellen Begründung für diese Beschlussvorlage. Damit gibt es in Taucha jetzt diese vier Wiesen, die entweder ganz oder teilweise zum leinenlosen Toben der Hunde zur Verfügung stehen: an der Friedrich-Ebert-Straße angrenzend an die Kurze Straße; auf einem Grundstück an der Cradefelder Straße nahe der Solaranlage und noch vor der Bahnlinie; auf einem lang gezogenen Grundstück an der Sommerfelder Straße sowie in der Grünanlage Glockentiefe, von der Sparkasse kommend rechts.

Leinenzwang seit Oktober

Die Verwaltung sagte, dass sie weiter nach Flächen Ausschau halte und einmal im Jahr über Änderungen beraten werde. Alle Stimmberechtigten erteilten der Anlage mit den neuen Hundefreilaufflächen ihre Zustimmung. Notwendig wurde die Ausweisung solcher Fläche mit der Einführung des Leinenzwangs, der seit diesem Monat gilt.

