Kinder werden kleine Händler und lassen sich vorlesen

Taucha

Ein reges Markttreiben herrschte jetzt in der Grundschule Am Park. Dort fand jahreszeitlich bedingt im Lichthof der Weihnachtskinderflohmarkt statt und zog wieder viele Besucher an. Es war in diesem Jahr der letzte Flohmarkt, den die Stadt Taucha und der Förderverein der Schule wie gewohnt gemeinsam organisiert hatten.

An 27 Tischen boten die jüngsten Händler der Parthestadt Bücher, Spielzeug und Bekleidung an, um Platz in den Kinderzimmern und Spielregalen zu schaffen. „Ich bin für manches Spielzeug nun schon zu groß“, fand die achtjährige Mia-Rose Trinks und möchte sich zum Beispiel von einer kleinen Märchen-Spieluhr trennen. Einige Dinge hatte sie schon verkaufen können. Dafür will sie sich nun ein Kuschelmonster anschaffen. „Acht Euro habe ich schon eingenommen“, freute sie sich.

Babytrage für kleines Geld

Die Kinder wurden von ihren Eltern oder Großeltern beim Verkaufen begleitet. „Wichtig ist dabei, dass die Kinder Spaß und Freude beim Handeln haben“, sagte Yvonne Wurziger, die mit Tochter Lacey gekommen war. Ganz praktisch fand Nadine, die im Mai 2020 Mutterfreuden entgegensieht, auch das Angebot an Babyutensilien. So konnte sich die Tauchaerin für kleines Geld schon eine Babytrage aus zweiter Hand anschaffen.

Zu jeder vollen Stunde erschallte der Ruf „Vorlesestunde“, zu der Rathausmitarbeiter Nico Graubmann die Kinder einlud. Diesmal las er Adventsgeschichten vor und beriet sich dabei auch mit den Kindern über Backrezepte für Haferflockenkekse aus diesem Buch. Manch Knirps kannte sich da schon ganz gut aus und brachte seien Erfahrungen aus der heimischen Weihnachtsbäckerei mit ein.

Reihe wird fortgesetzt

Zufrieden zeigte sich Elke Christ vom Förderverein. „Die Märkte werden gut angenommen. Der Erlös aus Händler-Spenden und unserem Waffelverkauf wird in das Zirkusprojekt der Schule im nächsten Jahr einfließen“, fasste das Vorstandsmitglied zusammen. Und auch auf den Gesichtern der Kinder hatte die Aktion wieder ein Lächeln gezaubert, was auf zufriedene Käufer und Verkäufer schließen lässt. Im nächsten Jahr soll die erfolgreiche Reihe der Kinderflohmärkte fortgesetzt werden. Dann aber wieder in der wärmeren Jahreszeit im Freien auf dem Tauchaer Markt.

Von Reinhard Rädler