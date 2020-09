Taucha

Seit 1. September ist der Ticket-Verkauf am Tauchaer Bahnhof nach der im März erfolgten Schließung der 2013 errichteten Mobilitätszentrale, wieder geöffnet. „Die Rosenthal-Gruppe aus Einbeck bietet in ihrem MDV-Tickets sowie Deutsche-Bahn-Personenverkehr Tickets für europaweites Reisen an“, informierte der Tauchaer Firmenverbund „Wota – Wohnen in Taucha“, der Verwalter der Immobilie.

Ein bekanntes Gesicht ist Sabine Bratschke, die auch schon zuvor hier Tickets verkauft hat. An ihrer Seite arbeitet sich nun Sabine Haß in die Materie ein. „Wir erteilen neben dem Ticketverkauf auch Auskünfte rund ums Reisen mit den Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs aller Verkehrsverbünde“, informierte Bratschke.

Anzeige

Neben einem Sortiment an diversen Kaltgetränken gibt es auch einen heißen Kaffee zu kaufen. räd

Weitere LVZ+ Artikel

Geöffnet ist montags bis freitags von 7 bis 11.30 Uhr sowie von 12.15 bis 16.45 Uhr; am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr.

Von Reinhard Rädler