Taucha

„Joi, Maman, was für ein Abend!“ Besser noch: Was für ein musikalisch-kulinarisches Sponsoren-Dîner, das da am Samstag im festlich geschmückten großen Stall des Pfarrhofes in Dewitz unter dem Motto „Ungarische Rhapsodien“ stand. Eingeladen hatten die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde und der Förderverein Musica-St. Moritz Taucha, um für Spenden für die anstehende Innenrenovierung der Moritzkirche zu werben.

Fest-Menü umfasst fünf Gänge

Die Gastgeber, Anna-Katharina und Bernd Klauer, und ihre vielen Helfer aus den Kirchgemeinden und der Dorfgemeinschaft hatten alles perfekt vorbereitet: Auf die liebevoll und eingedeckten Tische kam ein fünfgängiges Fest-Menü. Es gab Bratpaprika, eine herzhafte Kartoffelsuppe, Paprika-Hühnchen, auf der Haut gebackenen Zander, Palatschinken à la Gundel und Esterhazy-Torte. Ein Gläschen Tokajer rundete den Gaumenschmaus ab. Passend dazu gab es musikalische Schmankerln vom „Thüringer Salonquintett“ unter der Leitung von Konzertmeister Andreas Hartmann. Die virtuose Salon- und Kaffeehausmusik der 1920er-Jahre passte wie der Balaton nach Ungarn.

Vorhaben kostet eine Million

Bei einer Führung durch die Kirche informierte Pfarrer Niko Piehler über die geplanten Arbeiten zur Renovierung des Innenraumes. Nachdem Turm, Dach und Außenfassade der barocken Hallenkirche aus dem Jahr 1774 bereits im frischen Gewand erstrahlen, muss nun das Innere des Sakralgebäudes dringend grundlegend saniert werden. Moderner Brandschutz, sichere Elektroinstallationen, barrierefreie Zugänge – es gibt viel zu tun. So soll noch das komplette Gestühl ersetzt werden. Rund eine Million Euro wurden dafür veranschlagt. Vom Bund und vom Land werden jeweils 250­ 000 Euro Fördermittel erwartet, die allerdings wegen der Corona-Krise vorerst komplett gestrichen wurden. Die andere halbe Million muss die Kirche selbst aufbringen; darunter sind 100 000 Euro, die die Moritz-Gemeinde selber beisteuern muss. „Das ist ein erheblicher finanzieller Kraftakt. Wir hoffen auf Fördermittel im nächsten Jahr, brauchen aber dringend auch Spenden, sonst ist das alles nicht zu schaffen“, machte Bernd Klauer, Vorsitzender des Kirchenvorstandes der Kirchgemeinde St. Moritz Taucha-Dewitz-Sehlis, deutlich.

Tauchaer sprechen von „Herzensbedürfnis“

Unter den etwa 50 Gästen war auch Eckard Nadolny, der Vorsteher der Neuapostolischen Kirche im Ruhestand. Zum Anliegen des Abends sagte er: „Das christliche Leben muss sichtbar sein. Es ist in unserer Stadt schon selbstverständlich, dass wir uns dabei konfessionsübergreifend unterstützen.“ Auch für die Tauchaer Annegret und Tilo Fröhlich war es ein „Herzensbedürfnis, die Innensanierung zu unterstützen“.

Am Ende des Abends kamen 5300 Euro an Spenden zusammen. „Ein wunderbares Ergebnis“, freute sich Kirchenvorstandschef Klauer.

Von Reinhard Rädler