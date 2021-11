Kita-Elternräte zu Corona-Tests: „Wir teilen die Vorwürfe nicht“

Taucha

Gegen die Leitung der Tauchaer Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ ermittelt derzeit die Polizei wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. Ein Vater hatte vorige Woche Anzeige erstattet, weil das nordsächsische Gesundheitsamt nach einem positiven Corona-Fall 44 Kinder ohne Einverständniserklärung der Eltern statt mit dem in der Kita angekündigten Lolli-Test mit einem Rachenabstrich getestet hatte. Einige Eltern waren darüber ungehalten, berichteten von festgehaltenen und weinenden Kindern, was schließlich zu der Anzeige führte.

„Kinder liebevoll begleitet“

„Wir teilen diese Vorwürfe nicht. Im Gegenteil, eine Erzieherin hat die Kinder vor, während und nach dem Test liebevoll und einfühlsam begleitet, dafür sind wir dankbar. Den Kindern wurde die Hand gehalten, aber niemand wurde festgehalten. Auch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben ihre Sache ordentlich gemacht. Es hat keinen Zwang gegeben, kein Kind ist zu Schaden gekommen“, stellte Anja Hartung (40) am Freitag gemeinsam mit Thomas Scherwat (34) im Namen des siebenköpfigen Elternrats gegenüber der LVZ klar. Die Vertretung der Mütter und Väter hatte unter der Überschrift „Wir halten zusammen“ dieser Tage einen Aushang in der Kita angebracht, in dem sie ihre Wertschätzung für die Arbeit der Erzieherinnen ausdrückt und sich hinter sie stellt.

„Unglückliche Kommunikation aufarbeiten“

Die „unglückliche Kommunikation“ zwischen Gesundheitsamt und Kita-Leitung bezüglich der Art des Tests müsse allerdings aufgearbeitet werden, betonten Anja Hartung und Thomas Scherwat. „Aber die Kita-Leitung selbst hat nichts falsch gemacht. Sie hat sich beim Gesundheitsamt nach der Zulässigkeit erkundigt und die Auskunft erhalten, dass der Test auf Anordnung ohne Zustimmung der Eltern möglich ist. Und die Kita hat mich sofort über den geänderten Test informiert. Ich habe das umgehend allen Eltern über die WhatsApp-Gruppe mitgeteilt, sodass sie gegebenenfalls per Anruf hätten noch reagieren und den Test an ihrem Kind verhindern können“, beschrieb Anja Hartung die Informationskette.

„Erst mal mit uns reden“

„Man hätte vor einer Anzeige und der ganzen Aufregung auch erst einmal mit uns oder der Kita-Leitung sprechen können“, sagte Thomas Scherwat, dessen zwei Töchter ebenfalls getestet wurden. „Seit anderthalb Jahren unternehmen die Erzieherinnen alles Erdenkliche, auch an Wochenenden, um unter Corona-Bedingungen die Kinderbetreuung sicherzustellen. Nun hakt es einmal an einer Stelle, dann diese Aufregung, das tragen wir nicht mit. Die Einrichtung hat es nicht verdient, an den Pranger gestellt zu werden“, so Scherwat.

Von Olaf Barth