Klarer Favorit bei Bürgern: Neue B 87 soll in einem Tunnel durch Taucha führen

Taucha

Fast 200 Besucher füllten am Montagabend den Lichthof der Tauchaer Grundschule „Am Park“. Sie alle wollten wissen, was bei dem Bürgerbeteiligungsverfahren herausgekommen ist und wie es mit der Planung einer neuen B 87 in oder bei Taucha weitergeht. Als Veranstalter fungierte wieder die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges). Ihr war nach jahrelangen Kontroversen 2013 das Projekt übertragen worden. Im Bewusstsein um die hohe Brisanz und des großen Konfliktpotenzials beschritt die Deges nach eigener Aussage Neuland: Sie initiierte noch vor dem gesetzlichen Planungsverfahren eine einjährige Bürgerbeteiligung, die nun ihren Abschluss fand.

Laien und Experten an einem Tisch

In vier Planungswerkstätten hatten Vertreter von Bürgerinitiativen, Verwaltungen, Umweltverbänden und hinzugeloste Bürger gemeinsam mit Planern und Experten nach dem möglichen Verlauf einer neuen B 87 gesucht. Die Laien mussten lernen, was gesetzlich und technologisch beim Straßenbau zu beachten ist. Die Experten wurden mit Sichtweisen der Betroffenen konfrontiert und erhielten von den Ortskundigen hilfreiche Hinweise, die in Planungen Eingang finden.

Eine Nordvariante ist vom Tisch, da sie das Ziel einer Entlastung für Taucha nicht erreicht und damit nicht genehmigungsfähig wäre. Weiter betrachtet wird jedoch eine Südvariante durch die Parthenaue – zum Ärger vieler Anwohner in Taucha, Dewitz, Sehlis und Panitzsch. Zwei Vertreter dortiger Initiativen übergaben den Experten jeweils rund 500 Unterschriften gegen eine B 87 durch die Parthenaue. Auch ein Transparent „Rettet die Parthenaue“ wurde den Deges-Leuten mit gegeben.

Parthenaue weiter dabei

Dass trotz der „Tauchaer Erklärung“ gegen die Querung der Parthenaue dort weiter untersucht wird, liegt laut Deges-Abteilungsleiter Werner Breinig an gesetzlichen Vorschriften. Denn es seien zwingend alle vernünftig umsetzbaren Varianten gleichberechtigt und ergebnisoffen zu untersuchen. „Unterlassen wir das und konzentrieren uns nur auf eine von uns eventuell favorisierte Variante, könnte diese im Fall einer Klage von einem Verwaltungsrichter gekippt werden. Weil wir eben nicht alle Varianten untersucht haben“, erklärte Breinig.

Auch wenn er sich selbst nicht zu einer Vorzugsvariante bekannte, war doch den ganzen Abend zu hören, dass die „bestandsnahe Variante“ zum jetzigen B 87-Verlauf als Tunnel-Lösung die größten Entlastungseffekte für Taucha mit sich bringen würde. Breinig sagte aber auch: „Über Straßen wird nicht basisdemokratisch abgestimmt. Für solche Projekte gibt es Gesetze.“ Doch mit dem Ergebnis aus dem Beteiligungsverfahren habe man eine solide fachliche Basis und eine hohe Legitimation für die weitere Planung.

„Wir haben den City-Tunnel gebaut“

Die Stimmung im Saal tendierte eindeutig zum Tunnel in der bestandsnahen Variante. Technologisch sei das möglich, hätten erste Untersuchungen ergeben. Die Portitzer Straße mit dem Trogbau müsste in 20 Meter Tiefe gequert werden, so Breinig: „Das ist machbar, wir haben auch den City-Tunnel in Leipzig gebaut.“ Über die mögliche Tunnel-Länge sowie Anfangs- und Endpunkte lasse sich jetzt seriös noch nichts sagen. „Jetzt beginnt das öffentlich-rechtliche Planungsverfahren, wir werden Sie weiterhin regelmäßig informieren“, versprach Breinig.

Von Olaf Barth