Taucha

Es ist nicht nur die Freude am Blühen und Gedeihen von Blumen, Gemüse und Kräutern, auch die biologische und schonende Bewirtschaftung der Anbauflächen gehört zum Grundprinzip des Solidarischen Gartenprojektes „Kleine Beete“ im Tauchaer Ortsteil Sehlis. Es ist dabei nicht das Ziel der 40-köpfigen Gemeinschaft, aus dem Anbau Gewinn zu erzielen. Mit einem monatlichen Beitrag werden die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt, die Produkte kommen im Gegenzug allen Mitgliedern zugute, die zum großen Teil in Leipzig wohnen. Die Fläche liegt zwischen Dewitz und Sehlis und ist etwa einen halben Hektar groß.

Ökologische Richtlinien sind das A und O

Philipp Andreß ist der Initiator und Gründer des Projektes. Der 30-Jährige absolvierte seine Ausbildung im Acker- und Gemüsebetrieb Bienert & Hänsel GbR in Taucha, bis ihn seit 2014 die solidarische Idee nicht mehr losließ, die Mitglieder in die Zusammenhänge der Landwirtschaft zu integrieren. Als das Konzept stand, gründete er ein Jahr später die Gruppe, die aktiv in die landwirtschaftlichen Gestaltungsprozesse einbezogen ist.

Gründer und dessen Lebensgefährtin sind Hauptgärtner

Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Charlotte Lukowsky bewirtschaften sie als Hauptgärtner das Feld. Dabei werden sie von einem Mitarbeiter unterstützt, der ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolviert. „Wir legen dabei großen Wert auf gärtnerische Vielfalt und einen Anbau im Einklang mit den ökologischen Richtlinien. Es gibt sogar drei Bienenvölker auf der Anlage. Größere Maschinen kommen bei uns nicht zum Einsatz“, erzählen die beiden.

Ein bisschen Technik muss dann doch sein

Ganz ohne Technik geht es dann aber doch nicht, denn zur Bewässerung der Beete muss eine Pumpe angetrieben werden, die das Wasser aus einem Brunnen bis auf das Feld befördert. Dazu wurde eine Solaranlage angeschafft, die aber für die Stromversorgung zum Antrieb der Pumpe nicht ausreichte. „Wir wurden hier schlecht beraten“, räumen die Sehliser Gärtner ein. Ein benzingetriebener Generator muss nun die erforderliche Energie aufbringen – was allerdings dem Prinzip zuwiderläuft, unabhängiger vom Einsatz fossiler Kraftstoffe zu werden.

2800 Euro werden gebraucht

Eine neue, leistungsfähigere Solaranlage soll deshalb angeschafft werden. Sie kostet 2800 Euro. Da die finanziellen Ressourcen des Gartenprojektes überschaubar sind, haben Philipp Andreß und Charlotte Lukowsky über das geschützte Portal „gofundme“ eine Spendenaktion gestartet, die recht gut angenommen wurde. Bislang sind schon mehr als 1900 Euro aus kleinen oder größeren Spenden zusammengekommen. „Den Rest schaffen wir auch noch. Ich bin da zuversichtlich“, zeigt sich Projektgründer Philipp Andreß optimistisch.

Infos und Spendengelegenheit unter https://kleinebeete.de/

Von Reinhard Rädler