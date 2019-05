Taucha

Am Sonntag veranstaltet der Zweckverband Parthenaue bereits zum neunten Mal den „Tag der offenen Gartenpforte – im Partheland & in Leipzig“. Private Gartenbesitzer laden an diesem Tag zu einer Besichtigungstour in ihre grünen Oasen ein. Tauchaer Gartenfreunde gehörten 2011 zu den ersten, die an diesem Tag ihr liebevoll gestaltetes Pflanzenreich gern anderen interessierten Besuchern zeigten. Auch diesmal sind Parthestädter wieder mit vertreten.

Alter Baumbestand und Kübelpflanzen

Im vergangenen Jahr beteiligte sich die Künstlerin Bärbel Beran mit einer Skulpturenausstellung zum ersten Mal an dieser Aktion (die LVZ berichtete). Auch in diesem Jahr lädt sie ab 15 Uhr wieder in den begrünten Innenhof der Galerie am Schloss, in der Schlossstraße 17, ein. Familie Scheller in der Portitzer Str. 52 hat schon mehrfach ihren naturnahen Garten mit dem altem Baumbestand, einem großen Gartenteich und mediterranen Kübelpflanzen präsentiert. Ab 13 Uhr steht die Eingangstür offen.

Ruthild Deininger und Reinhard Mütze laden am Nachmittag in ihren Garten der Biotope im Tauchaer Ortsteil Dewitz, An den Höfen 3b, ein. Hier erwartet die Gartenfreunde ein arktischer Steingarten und ein Moorbeet mit Carnivoren (fleischfressende Pflanzen). Eine Boule-Bahn lädt zum Mitspielen für Groß und Klein ein.

Schaugarten Weinert geöffnet

Ebenfalls in Dewitz, in der Püchauer Straße 2, ist die Alte Gärtnerei Weinert zu finden. Der 600-Arten-Schaugarten bietet zahlreiche Gehölze und Stauden zum Kennenlernen, Erleben und Kaufen. Neben selbst produzierten Pflanzen aus der Gärtnerei ist zugleich ein Sortiment an historischen Eisengussrepliken zu sehen und in einer kleinen Galerie können wechselnde Ausstellungen betrachtet werden. Geöffnet ab 13 Uhr bis Sonnenuntergang.

Weiter Infos unter www.zv-parthenaue.de

Von Reinhard Rädler