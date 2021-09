Taucha

Auf dem Tauchaer Schlossberg dreht sich am Freitag ab 18.30 Uhr sowie am Sonnabend ab 13.30 Uhr alles um den Klimawandel und um den Klimaschutz. Akteure von Vereinen, Kirchen, Initiativen, Firmen und Einrichtungen hatten sich im April zum Klimabündnis zusammengeschlossen und laden nun zur 1. Tauchaer Klimakonferenz ein. „Wir hoffen auf mindestens 50 Leute aus Taucha sowie weitere Gäste aus der Region, die das Thema interessiert und die Ideen haben, wie man auf regionaler Ebene etwas für den Klimaschutz tun kann“, erklärt Michael Götze (43) vom Sehliser Verein „Werkstatt für nachhaltiges Leben und Arbeiten“. Zugleich gehört er der 2020 gegründeten Klima-Initiative Taucha an. Die Akteure wollen das abstrakte Thema „Klimawandel“ den Menschen näher bringen, mit ihnen ins Gespräch kommen und dafür begeistern, selbst aktiv zu werden.

„Wir suchen Leute mit Ideen“

„Natürlich haben wir keinen Einfluss auf das Abholzen des Regenwaldes. Der Klimawandel braucht Taucha nicht. Aber auch in Taucha brauchen wir ein verträgliches Klima. Viele kleine Schritte auf regionaler Ebene können auch etwas Großes bewirken, wenn immer mehr mitmachen. Wir müssen ein Zeichen setzen und anfangen“, sagt Annelie Hampel (26) von der Zeit-Tausch-Börse. Heike Schröger (62) ergänzt: „Wenn man immer erst auf andere zeigt, dann geht es nie mit dem Klimaschutz voran. Wir suchen Leute, die neue Ideen haben, etwas tun wollen und auch aktiv mitmachen.“ Das unterstreicht Karin Bauer (68): „Es geht ums praktische Umsetzen, nicht nur ums Reden.“ Deshalb wird auch das städtische Bemühen um den Aufbau einer „Klima-Initiative Taucha“ begrüßt. Alle Stadtratsfraktionen unterschrieben im Juli einen entsprechenden Antrag. Darin geht es unter anderem um Mobilität, Energieverbrauch oder das städtische Grün.

Vorträge am Abend

Die theoretischen Grundlagen für Gespräche am Freitagabend liefern zuvor Heike Wex vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung und Maximilian Ueberham vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Der Tauchaer Schäfer André Wolf erzählt von seinen praktischen Erfahrungen mit dem Klimawandel. Und für die Stadtverwaltung berichtet Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias, welche Rolle der Gewässer- und Landschaftsschutz in der Parthestadt spielt. Generell scheint die Parthestadt für Klima-Initiativen ein gutes Pflaster zu sein. Von 1997 bis 2006 war Taucha immerhin offiziell Sachsens „Ökologische Modellstadt“. Und nirgendwo anders arbeiten dicht an dicht so viele Genossenschaften für ökologische und solidarische Landwirtschaft wie zwischen Sehlis und Plösitz.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonnabend sollen dann konkrete Klimaschutz-Maßnahmen für Taucha entwickelt werden. Zum Beispiel auch mit Firmen, die sich mit Energieeffizienz beschäftigen. Katharina Klauer von der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt übernimmt derweil mit dem Umweltmobil die Betreuung von Kindern. Das komplette Programm ist im Internet unter klima-konferenz-taucha.de zu finden. Der Anmeldeschluss für die Konferenz wurde bis Donnerstag verlängert, doch auch spontane Besucher werden nicht weggeschickt.

Von Olaf Barth