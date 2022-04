Taucha

Trotz Regens herrschte am Dienstagnachmittag bei der feierlichen Grundsteinlegung für Tauchas neue Zweifeldsporthalle neben der Oberschule gute Laune unter den Gästen. Denn der Neubau samt Mensa mit Ausgabeküche und Unterrichtsräumen für die Hauswirtschaftslehre wird für Lernende und Vereine dringend benötigt. „Die Halle wird die angespannte Situation deutlich verbessern. Die Eröffnung ist im Frühjahr 2023 geplant“, sagte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP).

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kosten steigen weiter

Das Hallendach wird begrünt, auf dem Sozialtrakt entsteht ein Schulhof für drei Klassen. Ein Lift sorgt für barrierefreien Zugang zu allen Ebenen. Die Anfang 2020 veranschlagte Investitionssumme in Höhe von 5,5 Millionen wuchs vor allem wegen Kostensteigerungen in der Baubranche auf aktuell acht Millionen Euro an. Meier: „Weitere Kostensteigerungen sind zu erwarten, in der Höhe aber nicht abschätzbar.“

Löwe in der Hülse

Immerhin erhielt Taucha doch noch einen Fördermittelbescheid in Höhe von 3,1 Millionen Euro. Eine Kopie davon befindet sich mit Baugenehmigung, Euro-Scheinen und Münzen, Zeitungsartikeln und anderen Dokumenten nun in der Hülse, die als Grundstein in der Bodenplatte versenkt wurde. Direktorin Kathrin Beer stiftete noch spontan einen kleinen Plüsch-Löwen für die Hülse, denn das Schulmaskottchen „Osti“ dürfe bei so einem Anlass auf keinen Fall fehlen.

Von Olaf Barth