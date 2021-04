Kostenlose Corona-Tests: Andrang und langes Warten in Leipzig und Taucha

Leipzig

Ihr erster Weg an diesem Dienstag nach Ostern führten Yvonne D. und deren Familie zum Corona-Test. „Da ein Verwandter positiv getestet worden ist, war das nur logisch“, sagt die Tauchaerin. Was sich simpel anhörte, wurde zu einem zeitraubenden Vorhaben. Denn andere Einwohner aus Taucha hatten die gleiche Idee, sodass die Schlange Wartender vor dem Testzentrum im ehemaligen „Bowling-Dschungel“ in der Karl-Große-Straße 7 nicht enden wollte.

„Geschuldet war das sicher auch der Tatsache, dass eine Voranmeldung nicht nötig ist. So drängte es sich. Geschlagene ein und eine Dreiviertel Stunde dauerte es, bis wir dran kamen“, erzählt die durchgefrorene junge Frau am Telefon. „Zum Glück waren die Tests allesamt negativ.“

Andrang vor Apotheken und dem Testzentrum Neues Rathaus

Von langen Schlangen berichteten auch andere Leser. So drängelten sich auch vor dem Neuen Rathaus die Testwilligen. Wie im Uni-Klinikum, auf dem Flughafen und in Arztpraxen kann jeder ohne Voranmeldung kommen. Obwohl geschultes Personal gleich an mehreren Stationen im Neuen Rathaus bereitsteht, dauert es insgesamt seine Zeit, berichten Leipziger, die sich haben testen lassen.

Schnelltests werden in Leipzig seit der zweiten Märzwoche angeboten. „Bis einschließlich 4. April hat sich die Zahl der Testzentren auf 64 erhöht“, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Die Zahl der Getesteten stieg in der Zeit auf 25.800. Allein über 15.000 davon wurden im Neuen Rathaus getestet. Nach Auskunft der Stadtverwaltung nahmen allein in der vergangenen Woche 5240 Einwohner das Angebot im Neuen Rathaus wahr.

Nachfrage ist auch nach Ostern „extrem hoch“

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, vergibt der überwiegende Teil der Testzentren in Leipzig Termine. Auch in den meisten Leipziger Apotheken ist das so. „Ohne Terminvergabe per Telefon oder online ist das sonst gar nicht anders zu stemmen“, sagt Friedemann Schmidt, Inhaber der „Seume“-Apotheke mit zwei Betriebsstätten im Nordosten der Stadt. Die Nachfrage bleibe auch nach Ostern „extrem hoch“.

Jedes weitere zusätzliche Testzentrum sei deshalb zu begrüßen, meint Schmidt, der auch Präsident der Sächsischen Landesapothekenkammer ist. Seit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bekannt gegeben hat, dass man sich in Sachsen bis zu dreimal in der Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen kann, habe sich die Situation zugespitzt. „Bei uns ist ein zeitnaher Termin wegen des Andrangs nicht immer möglich – vielen anderen Apotheken geht es ähnlich“, bittet Schmidt um Verständnis.

„Um den Kontakt mit anderen Kunden zu vermeiden, wird bei uns zumeist nur ganz früh und am Abend getestet“, sagt der Apotheker. Andere Einrichtungen handhaben das anders- „je nach Größe der Einrichtung und Verfügbarkeit des Personals“. Schmidt empfiehlt, Kinder unter 12 Jahre beim Kinderarzt testen zu lassen. „Kinder brauchen Vertrautheit. Und die kann ihnen am besten ihr Kinderarzt geben.“

Apotheker-Chef appelliert an Arbeitgeber

Und was ist, wenn der Test positiv ausfällt? „In einem solchen Fall würden wir die Patienten zur Selbstisolation nach Hause schicken. Sie kümmern sich dann selbstständig um einen PCR-Test beispielsweise in einer nahegelegenen Arztpraxis.“ Dass es bei ihm noch keinen positiven Fall gegeben hat, liege auch daran, dass Patienten mit Symptomen gleich ein Arztbesuch empfohlen wird. Das Risiko, dass sie andere Kunden anstecken könnten, sei zu groß.

Apotheker Schmidt geht davon aus, dass der Andrang in den Testzentren in den nächsten Tagen noch steigen wird. „Mein Wunsch ist es deshalb, dass die Arbeitgeber stärker ihre Verantwortung wahrnehmen und ihren Mitarbeitern Tests anbieten. Die Firmenchefs in Sachsen sind dazu zwar verpflichtet, nehmen das aber noch nicht ausreichend wahr.“ Mit Öffnung des Einzelhandels in Leipzig werde sich die Lage noch einmal zuspitzen.

Von Andreas Dunte